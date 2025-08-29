Dolor en el boxeo: la muerte de un familiar cercano que golpea al Chino Maidana

En las últimas horas se confirmó la peor noticia con respecto a la salud de un allegado a Marcos "Chino" Maidana. Se trata nada más y nada menos que de su primo y mánager Gustavo, apodado "Pileta", quien lo acompañó siempre en su equipo y hasta formaba parte de la promotora que lleva el nombre del histórico campeón mundial argentino de boxeo. La noticia fue confirmada por Fabián "TNT" Maidana, hermano del oriundo de Margarita, Santa Fe.

"Que en paz descanses primo. No sé qué se te cruzó por la cabeza guacho lpm fuerza familia", escribió el púgil más joven de la familia que compartió también una foto junto a su hermano y el propio "Pileta". Este útlimo trabajó codo a codo con su primo estando a cargo de varias cuestiones de Chino Maidana Promotions y siendo parte de las delegaciones que viajaban a otras partes del mundo con boxeadores como es el caso de Fernando "Puma" Martínez.

Fabían "TNT" Maidana confirmó la muerte de Gustavo "Pileta" Maidana

Noticia en desarrollo...