Un buque de CMA CGM atacado en el estrecho de Ormuz; otro logra abandonar el golfo Pérsico

La ilustración muestra un modelo de barco de carga y el logotipo de CMA CGM.

Un buque ​portacontenedores de CMA CGM fue atacado mientras atravesaba el estrecho de Ormuz, lo que provocó heridos entre la tripulación y daños en el ‌buque, mientras que otro buque operado ‌por el grupo francés abandonaba el golfo Pérsico, en un contexto en el que el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue afectando al tráfico marítimo.

El San Antonio fue atacado el martes y los marineros heridos fueron evacuados para recibir tratamiento médico, según informó el miércoles CMA CGM, la tercera mayor naviera de contenedores del mundo. Se trata del último ataque desde que estalló la guerra, ​que ha dejado varados ⁠a cientos de buques y ha interrumpido el 20% del comercio petrolero ‌mundial.

Washington lanzó el lunes una operación para ayudar a escoltar a ⁠los buques a través del estrecho de ⁠Ormuz, lo que permitió a dos buques con bandera estadounidense salir de la zona.

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Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la ⁠iniciativa se suspenderá de forma temporal mientras se celebran conversaciones para alcanzar ​un acuerdo más amplio con Irán. Fuentes informaron el ‌miércoles que ambas partes están cerca de ‌alcanzar un acuerdo inicial para poner fin al conflicto.

Teherán, por su parte, ⁠publicó un mapa de la vía navegable en el que amplía una zona que, según afirma, está bajo su control, según informaron sus medios de comunicación estatales.

Ocho tripulantes del San Antonio resultaron heridos, según informó la Organización Marítima Internacional ​de la ONU, ‌en el incidente número 32 de este tipo desde que comenzó la guerra. Francia no fue el objetivo específico, según declaró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, quien añadió que la tripulación procedía de Filipinas.

Una fuente de seguridad marítima afirmó que el buque fue alcanzado ⁠por un proyectil iraní mientras intentaba realizar un tránsito nocturno cerca de Omán. No quedó claro si operaba con la escolta estadounidense —ahora suspendida— destinada a liberar a los buques varados. El buque no había mostrado su ubicación en el sistema de seguimiento desde la madrugada del martes.

Otro buque de CMA CGM, el Saigon, navegaba a lo largo de la costa de Omán, al sur de la capital del país, Mascate, tras ‌haber sido rastreado dentro del golfo Pérsico hasta el martes. La firma confirmó que el buque logró salir de la zona, sin hacer más comentarios.

"Aunque algunos buques lograron salir sanos y salvos mientras estaba en marcha el 'Proyecto Libertad', estaba claro que los tránsitos sin coordinación con Irán entrañaban un riesgo significativo", afirmó Jakob Larsen, director ‌de seguridad y protección de la asociación naviera BIMCO.

El Saigon es el segundo buque de CMA CGM, tras el Kribi hace un mes, en haber abandonado el golfo Pérsico ‌de los 14 buques ⁠que, según indicó, se encontraban varados al inicio de la guerra. Su destino era Colombo, en Sri Lanka, y, al igual ​que el San Antonio, navegaba bajo pabellón maltés.

Con información de Reuters