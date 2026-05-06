DT México ratifica que futbolistas que no se presenten a concentración quedarán fuera del Mundial

FOTO ARCHIVO-El entrenador de México, Javier Aguirre, reacciona en el amistoso ante Portugal

Los futbolistas de la liga mexicana que fueron convocados a la selección y que no se presenten a la concentración ‌que inicia por la ‌noche quedarán fuera del Mundial, advirtió el miércoles el técnico Javier Aguirre, ratificando una advertencia previa de la federación local.

"Hoy inicia el Mundial para nosotros, están citados los jugadores y el que no venga estará fuera del Mundial", dijo Aguirre en un mensaje a la prensa en el que no aceptó preguntas.

"Quisiera agradecer a los clubes y ​dueños que nos trataron ⁠muy bien y que aportaron ideas, es un proyecto que ‌fue aprobado, nadie ha roto el pacto, la liguilla (postemporada) ⁠se ha jugado sin seleccionados, hasta ahora ⁠están todos conformes con lo acordado", señaló.

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La advertencia se dio tras la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de dar a los ⁠jugadores del Toluca un permiso especial para permanecer en su ​club para la vuelta de la semifinal de ‌la Copa de Campeones de la ‌Concacaf el miércoles contra Los Ángeles FC.

"Todos los jugadores deberán reportarse ⁠en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México", informó más temprano la FMF en un comunicado.

El acuerdo previo marcaba que los clubes liberarían a todos los jugadores convocados a partir del ​6 de ‌mayo.

"Ya empezó el Mundial y eso me tiene muy ilusionado, se ha recuperado el orgullo de estar en la selección, los jugadores vienen con mucho orgullo, creo que estamos preparando algo importante, hay muchas ganas de hacer historia", agregó el ⁠DT.

La decisión provocó críticas de Amaury Vergara, propietario del Guadalajara, club que solamente cuenta con jugadores mexicanos y del que cinco fueron convocados a la selección.

Vergara instó a los jugadores convocados por Aguirre a regresar al club para los cuartos de final del torneo Clausura, ya que su equipo necesita remontar un marcador de 3-1 contra Tigres UANL en el partido ‌de vuelta.

La disputa puso de manifiesto la creciente tensión entre los clubes y la selección en relación con la disponibilidad de jugadores de cara al Mundial, ya que los partidos nacionales y continentales chocan con los preparativos para el torneo.

"Quiero dar la cara, estar aquí para explicar ‌que es un proyecto único y que estamos en él, no ha habido nada extraordinario, todo está conforme a lo planeado", apuntó Aguirre.

México, coanfitrión del ‌Mundial junto con ⁠Estados Unidos y Canadá, completará su preparación con partidos amistosos contra Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 ​de mayo y Serbia el 4 de junio, antes de debutar en el torneo contra Sudáfrica en el Grupo A el 11 de junio.

Con información de Reuters