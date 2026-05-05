Conmoción en el deporte por la muerte de un joven deportista en pleno partido

El mundo del polo en Salta está de luto por la inesperada muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas, conocido como “Cun”, quien falleció a los 34 años luego de sufrir una descompensación durante un partido en Cafayate el pasado fin de semana.

El episodio ocurrió al término del primer chukker, cuando el deportista comenzó a sentirse mal y se desplomó en el campo de juego. Inmediatamente, se activaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que se extendieron durante 50 minutos, aunque no lograron revertir su estado.

Si bien no se confirmó oficialmente la causa del fallecimiento, allegados indicaron que se trató de un “episodio súbito” vinculado a la actividad deportiva. Según una fuente cercana, citada por el diario El Tribuno, “al parecer tuvo un aneurisma el sábado a la tarde cuando jugaba un partido de polo en Cafayate”.

El joven era hijo del senador provincial Esteban D’Andrea, Vicepresidente Segundo de la Cámara de Senadores de Salta, representante de los municipios de Chicoana y El Carril. La Municipalidad de El Carril expresó su pesar en redes sociales: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad de El Carril, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”. Además, el intendente Efraín Orosco Bernardette y el Gobierno local acompañaron “con respeto y sincero pesar” a la familia en este momento de dolor, rogando por su descanso eterno.

“Cun” nació el 20 de enero de 1992 y se destacó como una figura del polo salteño, participando activamente en torneos nacionales e internacionales. Su trayectoria y presencia en el circuito lo convirtieron en un jugador muy respetado dentro del deporte.

En el ámbito deportivo, ClickPolo, medio especializado, también se sumó al homenaje: “Despedimos al ‘Cun’ D’Andrea, figura del polo salteño y habitual protagonista del CAIH (Campeonato Argentino del Interior con Handicap) y de los torneos del Interior. Desde ClickPolo acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.