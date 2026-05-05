La Justicia de Brasil rechazó todos los reclamos de Juan Darthés y confirmó la condena por el abuso a Thelma Fardin

La Justicia de Brasil volvió a ratificar la condena de Juan Darthés por el abuso sexual a Thelma Fardin, al rechazar nuevamente los recursos que había presentado la defensa del actor. Con esta decisión, ya no quedan dudas jurídicas: irá preso , aunque con régimen semiabierto.“Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, expresó la actriz en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

La sentencia del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil señala que sus planteos son inadmisibles, en tanto no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena de Darthés a 6 años de prisión en régimen semiabierto.

El tribunal denegó dos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés: tanto el recurso especial como el recurso extraordinario. "Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada", celebró Amnistía Internacional. La ONG remarcó además la importancia de escuchar a las víctimas, en tiempos en que el Gobierno auspicia en el Congreso un proyecto para elevar las penas de las "denuncias falsas", que en definitiva reduce la capacidad de protección del Estado frente a la violencia y el abuso.

En marzo de 2025, la Justicia había dado por probados los hechos que Thelma denunciaba. Si bien técnicamente quedaban otras instancias judiciales abiertas a las que podía recurrir el actor, esto ya implicaba que el fallo quedaba firme, pero no enviaba directamente a Darthes a la cárcel. Esto cambia con el fallo de este martes.

"La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género", celebró Amnistía Internacional.

Qué es el régimen semiabierto en la condena a Juan Darthés: de qué se trata y cómo funciona en Brasil

El régimen semiabierto es un beneficio que el Poder Judicial brasileño le concede a no reincidentes, es decir, a quienes no hayan vuelto a cometer un mismo delito en otra oportunidad y obtuvieran condena por ello, con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.

Según los artículos 33 y 35 del Código Penal de Brasil, el régimen semiabierto le permite al condenado salir de prisión para realizar trabajos comunes durante el día en “colonias agrícolas, establecimientos industriales o lugares de procedencia similar” y también para “asistir a cursos profesionales complementarios, de enseñanza secundaria o superior”.

Una vez concluida la jornada laboral o de estudio, el recluso debe regresar a prisión y dormir en su respectiva celda.

Cronología del caso de Thelma Fardin