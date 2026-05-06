El Gobierno volvió a posponer la implementación de la “cuota transparente” para prepagas y obras sociales

El Gobierno dispuso una nueva extensión del plazo para que las empresas de medicina prepaga y obras sociales adopten el sistema de “cuota transparente” y ajusten sus contratos.

La decisión amplía nuevamente los tiempos previstos en la normativa original, cuyo objetivo es unificar la información que reciben los afiliados y exigir a las compañías que detallen con mayor claridad los costos y prestaciones incluidas en cada plan.

Con esta prórroga, las entidades tendrán 30 días adicionales para adaptar sus sistemas de facturación y los contratos de cobertura. En total, desde el anuncio inicial, el plazo acumulado alcanza los 180 días, luego de varias extensiones: primero tres meses, luego un mes más y ahora este nuevo período.

Desde el Poder Ejecutivo justificaron la medida al señalar que todavía no están dadas las condiciones necesarias para implementar el esquema. En particular, mencionaron demoras en la actualización de los sistemas administrativos y en la adecuación integral de los contratos por parte de las empresas.

No obstante, aclararon que la prórroga no modifica los objetivos de fondo de la norma, sino que busca facilitar su aplicación, resguardar los derechos de los usuarios y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos del sistema de salud.

En qué consiste la “cuota transparente”

El nuevo modelo de facturación apunta a evitar que los afiliados reciban montos finales sin detalle. A partir de su implementación, las empresas deberán desglosar:

El valor base del plan

Aportes y contribuciones (cuando haya derivación)

Impuestos, incluido el IVA

Copagos y servicios adicionales

Qué deben hacer las empresas

Las prestadoras cuentan ahora con un mes más para actualizar sus contratos y cargarlos en el sistema oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.