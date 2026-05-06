Descuentos y 2x1 en Nike de Buenos Aires con zapatillas desde $38.000: dónde queda

Nike brinda precios más accesibles en su outlet.

En un contexto donde la ropa deportiva alcanza precios cada vez más altos, los outlets se convirtieron en una alternativa clave para quienes buscan primeras marcas a valores más accesibles en Argentina. En ese escenario, Nike lanzó una promoción agresiva en el país que incluye descuentos fuertes y hasta ofertas 2x1 en productos seleccionados. Se trata de una buena posibilidad para aquellos que viven en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

La propuesta ganó relevancia en las últimas horas porque permite acceder a zapatillas Nike desde $38.000, muy por debajo de los valores habituales del mercado. Además, la posibilidad de combinar promociones convierte a estos locales en una oportunidad concreta para renovar el placard sin gastar de más. Pero, ¿dónde se encuentran estos locales?

Cómo aprovechar los descuentos en los outlet de Nike y dónde encontrarlos en la Ciudad de Buenos Aires

Quienes quieran acceder a estas promociones pueden hacerlo en dos ubicaciones clave.

Nike Factory Store de Villa Luro, situado sobre la avenida Rivadavia 8949, en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio amplio que se destaca por su gran variedad de productos.

La otra opción es el outlet que Nike tiene en La Plata, ubicado en Camino Parque Centenario, entre las calles 506 y 507, donde también se aplican los mismos beneficios.

Uno de los aspectos más atractivos de esta liquidación es que las promociones se pueden combinar. En el local hay artículos que ya tienen rebajas previas del 20% o incluso del 40%, a las que se les suma el 2x1 vigente. A esto se agrega la posibilidad de financiar compras grandes en hasta seis cuotas sin interés cuando el monto supera los $150.000, lo que facilita aún más la compra de productos deportivos.

Hay que aprovechar los beneficios.

Ambos locales funcionan como centros de liquidación de stock, lo que explica los precios bajos y la rotación constante de productos. Esto significa que las oportunidades cambian semana a semana, por lo que quienes buscan las mejores ofertas suelen visitarlos con frecuencia. Esto posiciona al outlet como una de las opciones más económicas dentro del segmento de marcas internacionales.

Precios de los productos