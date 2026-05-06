Mocedades vuelve a la Argentina: "Cantar en Buenos Aires es un reto emocional y una conexión profunda"

Mocedades vuelve a Buenos Aires (Foto: gentileza prensa).

En un presente musical donde la fugacidad parece dictar las reglas, existen nombres que funcionan como faros de permanencia. Mocedades, la emblemática formación española que ha musicalizado la vida de generaciones, se prepara para un nuevo desembarco en tierras criollas. En diálogo exclusivo con El Destape, José Miguel González, integrante fundamental del grupo, reflexionó sobre el sacrificio de la vida en gira, la vigencia de sus letras y el vínculo inquebrantable que los une con el público local.

La vida del artista suele idealizarse, pero González no elude la complejidad de la distancia: "Todo es difícil porque renuncias a tu familia, a tu entorno, a tu casa, a tus cosas habituales de vida", confiesa, aunque rápidamente aclara que el escenario compensa cada ausencia. "Pero llega un momento que no es difícil porque haces lo que amas, te pagan y además te aplauden. Los artistas somos unos privilegiados".

El reencuentro más esperado: 12 de mayo en Buenos Aires

La expectativa por el show del próximo 12 de mayo en el Teatro Coliseo es total. Para el músico, regresar a la capital argentina no es un compromiso más en la agenda internacional. "Argentina es muy especial, es muy querido para nosotros", asegura con énfasis. Según González, presentarse en la ciudad ed Buenos Aires tras varios años de ausencia representa "un reto en sí mismo y una posibilidad de regresar a un público con el cual nos sentimos profundamente conectados, sobre todo en lo emocional".

En relación a la identidad compartida, el cantante destacó: "Somos todos hermanos y somos todos hijos de una misma nascencia cultural". Para el grupo, la mística de la ciudad es inigualable, afirmando que "no existe más Buenos Aires en América que Buenos Aires".

La vigencia del mensaje de Mocedades

Respecto a la vigencia de sus canciones románticas en tiempos de ritmos urbanos y letras efímeras, González es tajante. Para él, las modas son "pasajeras, fugaces y efímeras", mientras que los artistas que no dependen de la tendencia logran permanecer décadas. "Nosotros, si tenemos algo afortunado, es que no vamos a estar de moda nunca, porque eso es la base del éxito", sentencia.

El secreto de los 60 años de trayectoria de Mocedades parece residir en la cohesión: "Anteponemos el interés general del grupo al individualismo de cada uno de nosotros. Cuando pasa a más notoriedad lo individual que lo colectivo es donde empiezan las fallas". Con esa premisa, el grupo se prepara para revalidar sus credenciales de clásicos eternos el próximo mayo.