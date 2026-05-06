La actividad de Patricia Bullrich en el exterior no pasó desapercibida para el círculo político argentino. Sus recientes viajes a Chile y Uruguay, sumados a su intensa agenda en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país, despertaron suspicacias. En ese marco, el periodista Adrián Murano fue contundente al interpretar estos movimientos: "Una persona que va al exterior a reunirse con dignatarios, y mucho más mandatarios, es una persona que está en campaña presidencial".

Murano comparó la situación de Bullrich con otros actores políticos, como el gobernador bonaerense. "Cuando Kicillof fue a España y se reunió con Pedro Sánchez... ¿Qué dijimos todos? Kicillof habrá ido a buscar inversiones, lo que hacen los gobernadores cuando se van de gira, pero además estaba haciendo reconocimiento de campo y que lo conozcan a él también", recordó el periodista.

Para Murano, la analogía es clara, pero con una diferencia de intensidad. "Ayer Patricia Bullrich hizo una gira presidencial de candidata a presidenta a Chile", afirmó, destacando que esta conducta no es un hecho aislado. La semana anterior, la ex ministra de Javier Milei estuvo en Montevideo y ya tiene previstas recorridas por diversas provincias argentinas, además de su presencia constante en la Capital Federal.

El respaldo del "Círculo Rojo"

Uno de los puntos más agudos del análisis de Murano fue la identificación de quiénes están impulsando esta posible candidatura. Según el periodista, la ex ministra de Seguridad no se mueve por cuenta propia, sino que cuenta con un aval institucional de peso. "Me parece que ya está muy lanzada porque el círculo rojo le dijo: 'Sos vos'", sentenció de forma categórica.

Esta lectura sugiere que los sectores económicos y mediáticos más influyentes han encontrado en Bullrich una figura que encarna sus intereses de cara al futuro. El periodista utilizó una metáfora muy gráfica para describir la hiperactividad de la funcionaria: "Juega huevo en cada canasta, donde sea que haga falta".

¿Chiquero revuelto o estrategia definida?

Bajo el título de su editorial "Fachorros: Chiquero Revuelto", Murano dejó entrever que este adelantamiento de los tiempos electorales genera un ruido inevitable dentro de la estructura de gobierno. La figura de Bullrich, que ya compitió por la presidencia, parece estar ganando un volumen político que trasciende las funciones sus actuales funciones como senadora.

La insistencia de Murano en definir sus viajes como una "gira presidencial" pone el foco en la construcción de una imagen de estadista que va más allá de la lucha contra el narcotráfico o el mantenimiento del orden público. Al reunirse con mandatarios extranjeros, Bullrich busca proyectar una estatura política nacional e internacional que la posicione como la sucesora natural o la alternativa más sólida dentro de su espacio.

Conclusión de cara al futuro

Mientras la gestión actual lidia con desafíos económicos y sociales inmediatos, los movimientos de las piezas en el tablero político no se detienen. Para Adrián Murano, la señal es inequívoca. "Patricia Bullrich hizo una gira de candidata a presidenta", reiteró, subrayando que su despliegue territorial y diplomático responde a una ambición que ya tiene el sello de aprobación del poder real en Argentina.

El tiempo dirá si este "reconocimiento de campo" se traduce en una candidatura formal, pero por ahora, el "chiquero revuelto" de la política argentina ya tiene a una de sus protagonistas moviéndose con paso firme hacia el sillón de Rivadavia.