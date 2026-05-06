Tenía 82 años: dolor por la muerte de un querido y premiado periodista.

La prensa se viste de luto para despedir a una de sus figuras más emblemáticas y respetadas. El reconocido periodista Brendan O'Brien falleció a los 82 años de edad y enlutó a toda la industria. Su extensa y brillante carrera en los medios de comunicación dejó una marca imborrable en la historia de Irlanda.

Durante casi tres décadas de labor ininterrumpida, el comunicador brilló en la pantalla de la cadena RTÉ, lugar donde trabajó de manera oficial desde el año 1974 hasta el 2002. En esa intensa etapa, el investigador realizó diversos documentales históricos sobre el complejo accionar del IRA. Por su trabajo, ganó el prestigioso premio Jacob's Award en 1983, gracias a su tarea en el ciclo de actualidad Today Tonight.

Entre los momentos más memorables de su exitosa trayectoria, siempre resalta su inmensa valentía ante las situaciones de máximo peligro. En una tensa oportunidad, el reportero persiguió y confrontó cara a cara en plena vía pública al temible criminal Martin Cahill, famoso líder mafioso conocido bajo el apodo de "El General". Actitudes de este tipo le permitieron acumular múltiples galardones por su incansable aporte al periodismo de investigación.

Tenía 82 años: dolor por la muerte de un querido y premiado periodista.

Qué hizo tras su retiro

Tras su retiro definitivo de la televisión, el experto dedicó sus días a la docencia y ofreció numerosas conferencias sobre el conflicto de Irlanda del Norte y el proceso de paz.

Además, el escritor publicó textos de gran impacto, como la obra 'La larga guerra' y el aclamado libro 'La historia de Irlanda', ganador del máximo premio literario infantil a nivel nacional en el año 2008.