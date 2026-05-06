Estafaron a una figura de América TV.

Durante una transmisión del programa Desayuno Americano por América TV, el periodista Nico Peralta reveló que fue víctima de una estafa y expresó su profunda angustia y asegura que a pesar de ser una persona sumamente precavida, fue partícipe de una estafa.

El hecho ocurrió el lunes 4 de mayo y tuvo lugar en la puerta de su casa, en un barrio de Palermo. Él comenta que volvía del gimnasio al mediodía y le tocaron el timbre. Ahí apareció el protagonista de este fraude: “el afilador de cuchillos”. Luego, afirma que él no necesita este servicio ya que está acostumbrado a pedir delivery de comida, por lo tanto, todos sus cubiertos tienen filo.

Sin embargo, recordó la existencia de un cuchillo con poco filo y él esperaba la visita de sus amigos. Entonces, para poder colaborar con el trabajo del supuesto “afilador de cuchillos”, decidió salir y averiguar el precio.

Lo estafó un afilador de cuchillos en la vereda de su casa

El hombre se encontraba con una bicicleta y la piedra para afilar los cuchillos. Nicolás decide bajar por el ascensor para llevarle un cubierto y es ahí donde surge una conversación entre ambos. El periodista asegura qué: “El hombre era muy simpático, él me dijo que viene en el tren de Merlo y que hace muchos años trabaja en este barrio”.

Además, sumó al relato qué el servicio fue muy bueno. Sin embargo, no todo terminó tan bien. El periodista afirma que el precio principal por el servicio era $5.000 por cuchillo y luego le cambió rotundamente el precio a $70.000. También, comentó entre risas irónicas qué: “El cuchillo quedó bien filoso pero me salió carísimo”. Finalmente, agregó que el cuchillo tiene un valor sumamente valioso para él ya que era de su abuelo y que no quería regalárselo.