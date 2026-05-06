La serie ganadora de un Emmy "The Bear" terminará tras la quinta temporada

FOTO DE ARCHIVO: 81.ª edición de los Premios Globo de Oro en Beverly Hills

La quinta temporada de la serie ganadora de un Emmy "The Bear" será ‌la última, anunció ‌FX el miércoles, y el estreno de la última entrega está previsto para el 25 de junio.

Creada por Christopher Storer, la serie se estrenó en 2022 y sigue a un chef de alta cocina que regresa a su hogar en ​Chicago para ⁠dirigir la tienda de sándwiches de su familia, ‌que atraviesa dificultades.

"The Bear" ha sido ⁠aclamada por su agudo ingenio ⁠y su exploración sin tapujos del trauma, abordando temas como el suicidio, el alcoholismo y la ansiedad, ⁠al tiempo que equilibra la intensidad con ​el humor.

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La última temporada se desarrolla ‌después de que Sydney, ‌interpretada por Ayo Edebiri, Richie, interpretado por Ebon ⁠Moss-Bachrach, y Natalie, interpretada por Abby Elliott, descubran que Carmy, interpretado por Jeremy Allen White, se ha alejado del mundo culinario, dejando el ​restaurante en ‌sus manos. Mientras luchan por mantener a flote el negocio, el equipo se une en la búsqueda de una codiciada estrella Michelin.

Esta comedia negra cuenta con una ⁠impresionante lista de galardones, incluida una participación histórica en los Premios Emmy de 2024, donde estableció un récord con 11 premios en una sola temporada para una serie de comedia.

La serie también ha ganado cinco Globos de Oro. White ha ganado el premio ‌al mejor actor en una serie de televisión tres años consecutivos —2023, 2024 y 2025—, mientras que sus compañeros de reparto Edebiri y Moss-Bachrach han recibido reconocimientos tanto en los Emmy como en los Globos ‌de Oro por sus interpretaciones.

Liza Colón-Zayas ganó un Emmy en 2024 por su papel de Tina Marrero en ‌la categoría ⁠de mejor actriz de reparto en una serie de comedia, lo que la ​convirtió en la primera latina en ganar el premio.

Con información de Reuters