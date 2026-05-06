FOTO DE ARCHIVO: Q'orianka Kilcher posa antes de la proyección de "La vida de Chuck", durante el regreso del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para su 49ª edición en Toronto, Ontario

Una actriz demandó en un tribunal federal de California a Disney y al director James Cameron, ‌a los que acusa ‌de usar indebidamente su imagen como base para el personaje de Neytiri de la exitosa saga cinematográfica "Avatar".

Q'Orianka Kilcher sostuvo en la demanda presentada el martes que Cameron "extrajo, replicó y explotó comercialmente su imagen facial" para el diseño de Neytiri, acusando tanto a él como a ​Disney de violar ⁠sus derechos de imagen.

Los portavoces de Disney y ‌los abogados de Kilcher no respondieron de ⁠inmediato el miércoles a las solicitudes ⁠de comentarios sobre la demanda.

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Kilcher debutó como actriz a los 14 años interpretando a Pocahontas en la película "El nuevo ⁠mundo" de Terrence Malick de 2005, y entre ​sus otros papeles se incluye uno en ‌la exitosa serie de televisión "Yellowstone".

La ‌primera película de "Avatar", estrenada en 2009, se convirtió ⁠en la película más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación cercana a los 3.000 millones de dólares. La tercera película de la saga, "Avatar: fuego y ​cenizas", ha ‌recaudado más de 1.000 millones de dólares desde su estreno a finales del año pasado.

La serie "Avatar" se centra en un grupo de alienígenas humanoides llamados los Na'vi que, según la demanda, ⁠se basan en culturas indígenas. La protagonista Na'vi, Neytiri, es interpretada en las películas por Zoe Saldana.

Kilcher dijo en su demanda que Cameron utilizó una fotografía suya sin permiso como material de referencia para los rasgos faciales generados digitalmente de Neytiri.

La demanda señala que Cameron ha reconocido que utilizó ‌una imagen de Kilcher, de ascendencia indígena peruana, de "El nuevo mundo" como base para el diseño de Neytiri.

"El resultado fue una franquicia cinematográfica enormemente lucrativa que se presentaba como solidaria con las luchas indígenas, mientras explotaba en silencio ‌a una joven indígena real entre bastidores", dijo la demanda de Kilcher.

Kilcher solicitó una indemnización por daños y perjuicios de ‌cuantía no ⁠especificada por la supuesta violación de la ley de derecho de publicidad de California, que ​impide el uso de la imagen de una persona con fines comerciales sin su permiso.

Con información de Reuters