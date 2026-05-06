Homicidios, censura y acoso judicial contra periodistas crecen en México: Artículo 19

FOTO DE ARCHIVO. Asesinan a tiros a un periodista mexicano en un violento estado del oeste del país

Los homicidios de periodistas casi se duplicaron en México en el periodo entre 2024 ‌y 2025, según un ‌informe presentado el miércoles por la organización internacional Artículo 19, que colocó al país como el de mayores índices de censura y acoso judicial contra la prensa en Latinoamérica.

En el informe "Estructura del Silencio: censura, opacidad y vigilancia", que incluyó a Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y ​Nicaragua, Artículo 19 dijo ⁠que en algunas naciones "la violencia alcanzó su expresión más ‌extrema" con desapariciones y asesinatos.

"En 2025, México ⁠registró una desaparición y siete asesinatos ⁠de periodistas, encabezando nuevamente la lista regional" dijo el organismo, que había documentado cuatro homicidios de comunicadores en 2024. También ⁠resaltó que la nación reportó 53 ataques físicos ​contra reporteros, frente a los nueve de ‌Guatemala y 10 de Honduras.

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Según ‌la organización, los principales perpetradores de estas agresiones contra ⁠comunicadores y defensores de derechos humanos en México, durante 2025, fueron funcionarios públicos, en un 31%; seguidos por personas o empresas privadas, en un 21%; fuerzas de ​seguridad civil, ‌en un 17%, y el crimen organizado, en un 7%.

Los homicidios de periodistas en México fueron cometidos principalmente en estados con altos índices de violencia y presencia de organizaciones delictivas, como Durango, Estado ⁠de México, Guanajuato, Guerrero y Sonora, fronterizo con Estados Unidos.

En otra parte del informe, Artículo 19 destacó que 2025 fue el año más letal para personas que buscan a sus familiares desaparecidos en diversas regiones del país. La organización documentó el asesinato de siete "buscadores" y la desaparición de cuatro.

Además, el año ‌pasado México rompió récord en acoso judicial contra los periodistas. "El abuso del poder público se consolidó como el segundo mecanismo de hostigamiento contra la prensa en México y como la tendencia de mayor crecimiento documentada por Artículo 19 en el ‌país, con 153 casos".

Al cierre de 2025 la organización documentó que 67 periodistas y medios de comunicación en México enfrentaron acoso ‌judicial, enmarcado ⁠en 29 procesos electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho hostigamientos administrativos. La cifra implica ​que, en promedio, cada seis días se abrió un nuevo proceso legal contra un periodista o medio de comunicación en el país.

Con información de Reuters