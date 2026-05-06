Miniso en Argentina con descuentos: dónde queda el local de Buenos Aires y cuáles son los precios

Miniso.

El desembarco de Miniso en la Ciudad de Buenos Aires no pasó desapercibido: miles de personas hicieron filas de hasta siete cuadras desde la madrugada para entrar al primer local, ubicado en Florida 643. Un fenómeno poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes aperturas comerciales.

Es una marca global que conecta con el consumo joven, basada en diseño accesible, precios competitivos y rotación constante de productos. El furor, amplificado por redes sociales, se sostuvo más allá del primer día, con nuevas filas que confirmaron el interés del público.

Dónde queda el local de Miniso y qué se puede comprar

El primer punto de venta de Miniso funciona en plena peatonal Florida, uno de los corredores comerciales más transitados del país. El espacio tiene más de 360 metros cuadrados, con un stock inicial de 67.000 productos y más de 5.500 referencias distintas.

La propuesta abarca múltiples categorías: hogar, belleza, tecnología, papelería, juguetes y accesorios. Uno de los diferenciales es la presencia de licencias globales como Hello Kitty, Disney, Marvel, Pokémon o Harry Potter.

Miniso.

Los precios son otro punto fuerte: el 90% de los productos se ubica entre $2.000 y $25.000. También hay peluches desde $6.000, papelería desde $2.500 y gadgets tecnológicos que llegan a los $25.000.

Cómo comprar con descuentos y ahorrar en Miniso

Si bien la marca no opera bajo el formato clásico de “outlet”, su estrategia de precios ya implica valores competitivos frente a productos similares en el mercado. A eso se suman promociones puntuales en tienda, como sorteos, activaciones y dinámicas especiales —como los Golden Tickets— que se implementaron en la apertura.

Además, el recambio mensual de productos genera oportunidades para encontrar artículos discontinuados o de temporadas anteriores con rebajas. En paralelo, el uso de billeteras digitales y promociones bancarias puede potenciar el ahorro final.

Qué es Miniso, de dónde surgió y dónde están los locales en Argentina

Fundada en 2013 en Guangzhou, en China, Miniso tiene más de 7.700 tiendas en 112 mercados. Su modelo combina diseño, volumen y renovación constante, con lanzamientos mensuales de nueva mercadería que obligan al consumidor a volver.

En la Argentina, el plan es ambicioso: una inversión de 50 millones de dólares para abrir 100 locales en cinco años. La próxima inauguración será en DOT Baires Shopping, con una tienda de más de 600 metros cuadrados, y ya se proyectan aperturas en Unicenter, Palmas del Pilar y el aeropuerto de Ezeiza.