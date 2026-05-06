Trump firma nueva estrategia antiterrorista centrada en amenazas hemisféricas

FOTO DE ARCHIVO. El presidente estadounidense, Donald Trump, participa en una cumbre de pequeñas empresas en la Casa Blanca, Washington, EEUU

El presidente Donald Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo que se centra, en ‌parte, en la "neutralización" de ‌las amenazas hemisféricas y en paralizar las operaciones de los cárteles, dijo el miércoles el asesor principal de la Casa Blanca, Sebastian Gorka.

Gorka, director de lucha antiterrorista de la Casa Blanca, dijo a periodistas que Trump firmó el documento el martes "guiado por el principio de que Estados ​Unidos es nuestra patria ⁠y debe ser protegida".

Estados Unidos ha destruido decenas de ‌embarcaciones como parte de lo que Washington ⁠ha denominado una campaña antinarcóticos vinculada ⁠a una operación que incluía el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro este año.

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"Nuestra nueva estrategia antiterrorista da prioridad en ⁠primer lugar a la neutralización de las amenazas ​terroristas hemisféricas mediante la desarticulación de las ‌operaciones de los cárteles hasta ‌que estos grupos sean incapaces de introducir sus drogas, ⁠a sus miembros y a sus víctimas de la trata en Estados Unidos", afirmó Gorka.

Dentro de Estados Unidos, Gorka señaló que la estrategia también se centrará en identificar ​y neutralizar ‌lo que él denominó "grupos políticos violentos y seculares cuya ideología es antiestadounidense, radicalmente pro-género o anarquista, como Antifa".

"Utilizaremos todas las herramientas que la Constitución pone a nuestra disposición para localizarlos en nuestro territorio, ⁠identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear herramientas policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan mutilar o matar a inocentes", afirmó.

Gorka señaló que los responsables antiterroristas de Estados Unidos se reunirán el viernes con socios internacionales para preguntar cómo pueden los aliados intensificar sus ‌esfuerzos para combatir las amenazas terroristas, especialmente las procedentes de Irán y en el estrecho de Ormuz.

Tras el asesinato en septiembre del activista conservador Charlie Kirk, los asesores de la Casa Blanca hicieron un llamamiento a un esfuerzo coordinado contra ‌grupos de izquierda no identificados acusados de promover la violencia.

Gorka señaló que la estrategia también se centraría en los grupos de ‌derecha que fomentan ⁠la violencia.

Afirmó que la estrategia también se centra en mantener la presión sobre lo que ​denominó el movimiento yihadista global, incluyendo la "localización y destrucción" de grupos como Al Qaeda.

Con información de Reuters