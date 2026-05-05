La Corte Suprema de Georgia sancionó el martes a una fiscal del estado al considerar que su uso indebido ‌de herramientas de inteligencia artificial ‌había dado lugar a la inclusión de citas falsas y engañosas en la sentencia de un caso de asesinato.

El tribunal superior del estado prohibió a Deborah Leslie, fiscal adjunta del condado de Clayton, comparecer ante los magistrados durante seis meses y le ordenó completar formación jurídica adicional sobre ética, redacción de escritos y uso adecuado de ​la IA.

La corte determinó ⁠que en la resolución de 2025 de un tribunal inferior, ‌en la que se denegaba la solicitud de un ⁠nuevo juicio presentada por el acusado de ⁠asesinato, aparecían "numerosas citas de casos ficticias o atribuidas erróneamente".

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"Citar casos que no existen o que no respaldan la proposición para la que se ⁠citan constituye una violación de las normas de este Tribunal ​y está muy por debajo de la conducta ‌que esperamos de los abogados de ‌Georgia", escribió el juez Benjamin Land.

Tribunales estatales y federales de ⁠todo el país han sancionado a abogados por utilizar herramientas de IA generativa para la investigación jurídica y la redacción de documentos sin verificar los resultados. El caso de Georgia se encuentra entre ​los casos ‌más excepcionales relacionados con el uso de la IA por parte de un fiscal, y destaca porque los errores de IA de los abogados se repitieron en un dictamen judicial.

Leslie y la Fiscalía del Condado de Clayton no respondieron ⁠de inmediato a las solicitudes de comentarios. Leslie se disculpó en un escrito judicial anterior por no haber verificado de forma independiente las citas generadas por la IA.

La sanción se produjo en la apelación de Hannah Payne, que fue condenada a cadena perpetua más 13 años por el asesinato y la detención ilegal de Kenneth Herring.

Las citas falsas generadas por IA ‌de Leslie aparecieron en una propuesta de auto que ella preparó, en la que instaba al juez de primera instancia a denegar una solicitud de nuevo juicio. El juez adoptó gran parte de la propuesta de auto, incluidas las citas inventadas, al denegar la solicitud de Payne, ‌informó la Corte Suprema de Georgia.

Los magistrados anularon la resolución anterior y devolvieron el caso al juez de primera instancia, ordenando que se dictara una ‌nueva resolución sin ⁠citas ficticias.

"Hannah Payne tiene argumentos sólidos para la apelación. Es una lástima que la conducta indebida del Estado ​esté retrasando ahora su oportunidad de que se resuelvan esos asuntos", declaró su abogado, Andrew Fleischman, en un comunicado.

Con información de Reuters