El enorme logro de Tomás Etcheverry: superó a Francisco Cerúndolo en el ranking y es el mejor del tenis argentino

El gran logro que ratifica el buen presente de Tomás Etcheverry.

El tenis argentino tiene un nuevo líder en el ranking ATP: Tomás Etcheverry alcanzó el mejor puesto de su carrera alcanzar los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid, un resultado que le permitió escalar hasta el puesto 26 del ranking mundial y que lo convirtió por primera vez en la principal raqueta nacional desplazando a Francisco Cerúndolo. El avance del jugador platense se dio incluso pese a su eliminación en esa ronda, ya que su desempeño previo en el certamen le otorgó los puntos necesarios para dar el salto y consolidar su crecimiento dentro del circuito profesional.

En paralelo, la caída de Cerúndolo en Madrid fue determinante para este cambio: el bonaerense, que hace varios meses se había consolidado como el mejor representante albiceleste, no pudo defender los puntos obtenidos en la edición anterior en la que había alcanzado las semifinales, lo que provocó su descenso hasta el puesto 27 de la clasificación. De esta manera, Etcheverry lo superó por un margen mínimo y se posicionó como el argentino mejor ubicado en la clasificación mundial.

Tomás Etcheverry superó a Cerúndolo y se convirtió en el argentino mejor ubicado en el ranking

Este movimiento en el ranking no solo marca un hito personal para Etcheverry, sino también un cambio en la referencia del tenis argentino. El avance del oriundo de La Plata se apoya en una serie de buenos resultados recientes: entre ellos, se destaca su actuación en Madrid, donde consiguió victorias ante rivales como Sebastian Ofner y Dino Prizmic antes de caer frente al francés Arthur Fils en los octavos de final. Además, su temporada ya había tenido un punto alto con la conquista de su primer título ATP en febrero de este año, cuando se consagró campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro; en aquella ocasión, venció en la final al chileno Alejandro Tabilo, alcanzando un logro que impulsó su crecimiento en el ranking y consolidó su posición dentro del circuito.

El ascenso del tenista argentino también refleja su regularidad en distintas competencias a lo largo del año. Su rendimiento en torneos sobre polvo de ladrillo, superficie en la que logró destacarse especialmente, fue determinante para acumular puntos y sostener su progresión en la clasificación mundial. Por otro lado, este cambio en la cima del tenis argentino se produce en un contexto de alta competitividad entre los principales representantes del país; la cercanía en el ranking entre Etcheverry y Cerúndolo evidencia un recambio dinámico en el liderazgo nacional, que ahora quedó en manos del platense.

El nuevo número uno argentino tendrá su próximo desafío en el Masters 1000 de Roma, donde buscará sostener su nivel y defender la posición alcanzada. Allí comenzará una nueva etapa en su carrera, ya con el respaldo de haber alcanzado su mejor ranking y de haberse convertido en el referente del tenis argentino en la actualidad.

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