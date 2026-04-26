Furor por primera tienda de una marca viral china en Buenos Aires: planea abrir 100 locales en cinco años

La cadena de origen chino está especializada en la venta de productos de consumo cotidiano y abrió su tienda en Buenos Aires.

Este jueves, Miniso abrió su primer local en la Argentina, ubicado en Florida 643, a solo una cuadra de Galerías Pacífico, en pleno centro porteño. La inauguración superó todas las expectativas y generó una fila de espera que se extendió por siete cuadras, con la presencia de miles de fanáticos y más de 250 influencers, entre ellos la modelo Stephanie Demner.

La cadena de origen chino, especializada en productos cotidianos, ya había tenido una experiencia en el país en 2019, pero su expansión quedó frenada por la pandemia. Esta vez, Miniso desplegó una intensa campaña en redes sociales, que incluyó promociones y un bus promocional recorriendo la ciudad para generar expectativa antes de la apertura.

El desarrollo de la marca en Argentina está bajo el mando de Mini Hub, que opera más de 500 tiendas en la región. La compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares para abrir 100 locales en los próximos cinco años, lo que generará entre 800 y 1000 puestos de trabajo.

Después de la apertura en Florida, Miniso planea inaugurar en mayo un enorme local de más de 600 metros cuadrados en el shopping DOT, uno de los más grandes de América Latina. Además, tiene previsto abrir tiendas en Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, dos puntos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros tres shoppings porteños durante 2026.

Su modelo de negocio se basa en una oferta amplia y transversal que atrae a públicos diversos y mantiene una alta rotación en góndola. Combina artículos para el hogar, tecnología, cosmética, papelería y accesorios bajo una propuesta que prioriza la estética y los precios bajos.

Miniso abrió su primer local en la Argentina y fue furor con una fila de siete cuadras.

La tienda inaugurada en Florida cuenta con más de 360 metros cuadrados cubiertos, más de 5500 SKU y un stock inicial de 67.000 productos. Entre sus atractivos, ofrece colecciones exclusivas y versiones inéditas de personajes como Snoopy y Hello Kitty, además de productos licenciados de Lilo & Stitch, Ositos Cariñositos y Harry Potter. Para lo que queda del año, anunciaron la llegada de otras reconocidas licencias.

Las cifras de Miniso

Aunque es una empresa china, Miniso construyó su identidad con fuerte inspiración japonesa. Su fundador, Jack Ye, explicó que el concepto nació tras un viaje a Japón, donde observó el éxito de tiendas minimalistas que combinaban productos simples, funcionales y bien diseñados. Así surgió su posicionamiento como una marca de “estilo japonés”, incluso reflejado en su nombre, que busca transmitir la idea de belleza simple.

Fundada en 2013, Miniso cuenta con más de 7700 tiendas en 112 mercados y 100 millones de miembros registrados. Cotiza en la Bolsa de Nueva York desde octubre de 2020 y en la Bolsa de Hong Kong desde julio de 2022. En 2025, reportó ventas globales por US$2450 millones. Además, fue reconocida entre “Las 500 Mejores Empresas Chinas” y “Las 100 Mejores Cadenas de Franquicias Chinas”.