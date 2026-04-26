Una famosa marca de calzados lanza promociones imperdibles con 2x1, descuentos y cuotas sin interés

Cómo conseguir calzado de marcas famosas como Vans, Hush Puppies y CAT desde $45.000 y en cuotas sin interés.

Grimoldi activó una serie de promociones en sus locales distribuidos por la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias, con ofertas que incluyen un atractivo esquema de 2x1 en productos seleccionados, descuentos de hasta el 50% en artículos para niños y la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés.

La campaña abarca una amplia variedad de productos, desde calzado urbano y deportivo hasta modelos para trekking y calzado waterproof, además de accesorios como carteras. Entre las marcas participantes se destacan Vans, Hush Puppies, Merrell y CAT, con opciones para hombres, mujeres y niños.

El beneficio del 2x1 consiste en que el cliente paga el artículo de mayor valor entre los productos seleccionados, modalidad que aplica especialmente a modelos de Vans, aunque la oferta varía según la sucursal y la disponibilidad de stock.

Por otra parte, los descuentos para el segmento infantil alcanzan hasta el 50%, mientras que las cuotas sin interés se ofrecen en tres pagos, sujetas a los medios de pago habilitados en cada punto de venta. Estas condiciones pueden combinarse, pero siempre dependen del stock y las políticas particulares de cada local.

En cuanto a los precios de referencia, las carteras se encuentran desde $20.000, las zapatillas infantiles arrancan en $25.000 y las deportivas para adultos comienzan en $45.000, aunque estos valores pueden cambiar según el modelo y la tienda.

La cadena destacó que la disponibilidad de talles y estilos es variable en cada sucursal, por lo que recomiendan consultar personalmente para confirmar qué productos están incluidos en las promociones y cuáles son las condiciones específicas.

Además, Grimoldi explicó que esta estrategia responde a la necesidad de estimular las ventas en un mercado competitivo, buscando rotar stock y atraer a distintos perfiles de consumidores con una oferta diversificada y adaptada a diferentes segmentos.

Grimoldi lanzó un 2x1 en zapatillas, descuentos en niños y cuotas sin interés.

Para quienes quieran aprovechar al máximo estas promociones, la recomendación es comparar precios entre los artículos del 2x1 para pagar siempre el de mayor valor, además de verificar las condiciones de financiación, medios de pago y políticas de devolución de cada local.

¿En qué locales está disponible la promoción?

Por último, la campaña se desarrolla tanto en outlets como en sucursales seleccionadas, y está sujeta a modificaciones sin previo aviso, dependiendo de la disponibilidad de productos y las decisiones comerciales de Grimoldi.