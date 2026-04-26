La fuerte advertencia de un economista del círculo rojo a Milei: "No hay"

Miguel Kiguel, uno de los economistas más consultados del círculo rojo, lanzó este domingo una fuerte advertencia al gobierno de Javier Milei, al adelantar que no se espera ningún importante crecimiento de la economía para este año.

"Podría revertirse, pero no hay un escenario de recuperación o rebote fuerte", señaló Kiguel, director de la consultora Econviews, al ser indagado sobre el escenario económico para este año, y luego de que el Indec mostrara una caída de la actividad económica del 2,1% en febrero.

Al respecto, Kiguel explicó que "lo de 2024 fue un rebote fuerte, que el presidente lo caracterizó como ‘pedo de buzo’, fueron realmente unos meses muy buenos", pero que "esta levantada requiere más, porque el crédito ya no está subiendo mucho".

"Todavía tenemos mucha cartera irregular, muchas empresas que no la están pasando bien, los bancos tienen dificultades en saber a quién prestarle. A Vaca Muerta le prestan dólares, pero al consumo masivo, las pymes y todo eso está un poco más difícil. Esto no es un cohete a la luna, es un avión a hélice que despega despacito", alertó el economista al ser entrevistado por el diario La Nación.

Para Kiguel, "el bolsillo de la gente siente que no le llega la mejora en la actividad, y es importante entender que eso está pasando. El Gobierno a veces vende una situación mucho mejor de la que por lo menos la gente percibe, y creo que todavía no tomó conciencia de que hay un sector importante de la economía que está en dificultades".

"Así como hay sectores que andan espectacular, y sabemos cuáles son, hay otros que andan mal y la idea sería que se trate de pensar cómo se puede ayudarlos, porque es para la economía en su conjunto. No nos sirve que el crecimiento esté tan concentrado en pocos sectores", cuestionó.

Las advertencias de Kiguel sobre la inflación y el dólar

Por otra parte, Kiguel anticipó que la inflación no va a empezar con "un cero adelante" en agosto como había predicho Milei. "Probablemente en los próximos meses no vamos a ver un 1,5%. El promedio de los últimos 18 meses es 2,6%, y creo que podríamos volver ahí", afirmó sobre la suba de precios.

Aun así, agregó que marzo "fue el peor mes, tuviste además el efecto de la guerra, justo en un mes donde estacionalmente sube la inflación por la educación", pero que "ahora eso tiene que corregir para abajo".

Sobre el peso respecto al dólar, el economista de Econviews advirtió que "hay que tener mucho cuidado en no dejarlo apreciar demasiado, porque si el tipo de cambio en un momento llega a un nivel que por ahí es difícil de sostener, aunque estacionalmente funciona, porque entra la soja y un montón de dólares, después eso cambia".

"Habría que ser cuidadoso, no dejar ir al peso hacia un nivel demasiado fuerte, porque si eso después se revierte es pan para hoy y hambre para mañana", añadió en el mismo sentido, mientras se acerca el momento álgido de la cosecha gruesa.