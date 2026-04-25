River Plate vs Aldosivi por Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate buscará sacudirse rápidamente la dolorosa derrota en el Superclásico cuando reciba a Aldosivi este sábado en el Más Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El equipo del Chacho Coudet, que ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, intentará recuperar la confianza ante un Tiburón que es último de la Zona B, todavía sin conocer la victoria en el torneo y con la urgencia de sumar puntos en su lucha por no descender en la tabla anual.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Aldosivi, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Aldosivi?

El partido entre River Plate y Aldosivi por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 25 de abril, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y ESPN Premium para toda la Argentina. El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez, quien contará con la asistencia del VAR a cargo de Nicolás Lamolina.

El conjunto millonario llega a este compromiso en la segunda posición de la Zona B con 26 puntos, ya con la clasificación a octavos de final asegurada. River se encuentra a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia, aunque la derrota del fin de semana en el Superclásico dejó a los de Núñez sin posibilidades de alcanzar el primer puesto de su zona en la última fecha.

El equipo de Coudet viene de caer 0-1 ante Boca en el Más Monumental, resultado que cortó un invicto de nueve partidos que incluía siete victorias consecutivas desde la llegada del Chacho al banco millonario. Fue la primera derrota del técnico rosarino en su nuevo ciclo en River, un golpe duro que el entrenador y sus dirigidos buscarán superar rápidamente frente a su afición.

Para este encuentro, Coudet deberá realizar al menos cuatro modificaciones obligadas con respecto al equipo que enfrentó a Boca. La baja más sensible es la de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps femoral durante el Superclásico y estará fuera de las canchas aproximadamente un mes. También permanecen lesionados Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, mientras que Franco Armani recibió el alta médica pero Santiago Beltrán continuaría bajo los tres palos. Además, Kevin Castaño no quedó concentrado y el volante colombiano no entraría en los planes del entrenador.

Por su parte, Aldosivi llega a este partido ocupando la última posición de la Zona B con apenas siete puntos, producto de siete empates y siete derrotas. El Tiburón es, junto a Deportivo Riestra, el único equipo que no ha conseguido una victoria en todo el Torneo Apertura 2026, una estadística que refleja las dificultades del conjunto marplatense en este semestre.

El equipo dirigido por Israel Damonte, quien asumió recientemente el cargo y disputará su tercer partido al frente del plantel, viene de empatar 1-1 ante Racing como local en la jornada anterior. Sin posibilidades matemáticas de clasificar a los octavos de final del torneo, Aldosivi centra sus objetivos en sumar puntos que le permitan mantenerse en Primera División en la tabla anual del descenso, donde cada unidad resulta vital para su futuro.

Formaciones probables de River Plate y Aldosivi

En River, Coudet deberá armar su once inicial con varias modificaciones obligadas por las lesiones que afectan al plantel millonario. La ausencia más significativa es la de Sebastián Driussi, quien se lesionó en el Superclásico y será reemplazado por Maximiliano Salas en el ataque. En la defensa, Germán Pezzella y Lautaro Rivero disputan un lugar como compañero de Lucas Martínez Quarta en el centro de la zaga, mientras que en el mediocampo existe la posibilidad de que Giuliano Galoppo ingrese por Juan Cruz Meza.

Santiago Beltrán continuaría como titular en el arco a pesar de que Franco Armani ya recibió el alta médica, mientras que la línea defensiva se completaría con Gonzalo Montiel por derecha y Marcos Acuña por izquierda. En el mediocampo, Aníbal Moreno sería el volante de contención, acompañado por Meza o Galoppo y Tomás Galván. En el ataque, Coudet podría optar por Ian Subiabre o Kendry Páez para acompañar a Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Por el lado de Aldosivi, Israel Damonte planificaría un esquema táctico defensivo con cinco defensores o bien un 4-4-2, dependiendo del posicionamiento de sus líneas durante el partido. El técnico del Tiburón cuenta con su plantel completo y buscaría salir a defender su arco con una línea de cinco que se transformaría en cuatro cuando el equipo tenga la pelota.

Axel Werner sería el arquero titular, protegido por una defensa conformada por Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya y Lucas Rodríguez. En el mediocampo, Federico Gino y Felipe Anso serían los volantes centrales, mientras que Agustín Palavecino y Martín García ocuparían los costados. Nicolás Cordero sería el único delantero de referencia en un equipo que saldrá a buscar un resultado positivo en el Más Monumental.

Probable formación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio, Maximiliano Salas.

Probable formación de Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero.

River Plate vs Aldosivi: Ficha técnica