El senador nacional Maximiliano Abad lanzó duras críticas contra la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El radical rechazó la eliminación de las PASO por motivos fiscales, advirtió sobre el financiamiento privado y reclamó al Gobierno que garantice transparencia y confianza institucional.

En primer lugar, el legislador radical alertó que la pérdida de confianza derivada de casos de presunta corrupción “afecta directamente a la economía”, en un contexto que definió como “convulsionado” durante el primer trimestre.

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Asimismo, Abad evitó pronunciarse sobre expedientes judiciales en curso, pero subrayó que las controversias recientes “terminan generando una pérdida de confianza que se refleja en los sondeos de opinión”.

En ese sentido, insistió en que ese deterioro “impacta en la economía”, por lo que instó al oficialismo a “ordenar rápidamente estos temas con el objetivo de gobernanza que le permita tener una mejor economía”.

Por otro lado, el senador se refirió al conflicto entre el Gobierno y el periodismo tras la quita de acreditaciones en Casa Rosada, reclamando una revisión de la medida. “Todos creemos en la libertad de expresión y lo que implica en una democracia”, afirmó.

En esa línea, exhortó al Ejecutivo a reconsiderar la decisión de cerrar la sala de prensa, al remarcar que “no estamos para nada de acuerdo” con esa postura.

Contra la reforma electoral

Respecto a la reforma electoral, Abad anticipó su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) si se fundamenta únicamente en criterios de ahorro fiscal. “El gran error es reducir este debate al mero ahorro. La democracia no es un gasto administrativo sino una inversión”, planteó en diálogo con Splendid AM 990. No obstante, aclaró que está dispuesto a discutir excepciones: “Es razonable exceptuar las PASO cuando exista lista única para evitar gastos y movilización innecesaria”.

El legislador también advirtió que el proyecto oficial es “amplio y heterogéneo” y requiere “un análisis exhaustivo”, al considerar que la reforma electoral es “central para la calidad institucional de la Argentina”. En ese marco, sostuvo que el objetivo debe ser “modernizar el sistema, ganar transparencia, robustecer la confianza ciudadana y garantizar una mejor representación política”.

Otro de los puntos cuestionados fue la modificación en el financiamiento de la política. Abad alertó sobre el riesgo de un esquema con mayor peso del sector privado. “Yo creo que el financiamiento debe ser mixto, transparente y auditable, porque si no se genera un sistema que atenta contra la equidad y puede condicionar a las fuerzas políticas”, explicó.

En relación con la boleta única de papel, criticó la propuesta de unificar en un mismo instrumento las categorías nacionales, provinciales y municipales en elecciones simultáneas. Según detalló, esa modificación “va a contramano del objetivo de simplificar el voto”, ya que el elector “se va a encontrar con múltiples categorías, lo que hará más dificultoso el proceso y menos ágil la votación”.

Además, advirtió que la iniciativa “atenta contra el federalismo, porque lo provincial y lo municipal queda condicionado por lo nacional”. “El sistema actual de boleta única buscaba justamente separar instancias para facilitar el voto y fortalecer el federalismo”, recordó, al mencionar que los mayores niveles de rechazo al mecanismo se registraron en distritos con elecciones concurrentes.

Consultado sobre la viabilidad política de la reforma, Abad indicó que aún no hubo negociaciones formales con el oficialismo y consideró que el contexto influye en el tratamiento legislativo. “Cualquier situación condiciona, pero este es un debate muy interesante porque hace a la calidad institucional”, señaló.

Finalmente, al referirse al escenario político de cara al futuro, el senador evitó anticipar definiciones electorales y llamó a priorizar la discusión de agenda. “Para el armado electoral falta muchísimo tiempo. Las fuerzas políticas hoy tienen que debatir los temas de agenda pública, sentar posición y ordenarse”, concluyó.