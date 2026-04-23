La oposición rechaza la eliminación de las PASO y habla de "cortina de humo" del Gobierno

“La herramienta de las PASO es muy importante y hoy tiene una importancia que excede al peronismo”, sostuvo el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre el proyecto de reforma electoral que ingresó al Senado y propone eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Como otros referentes opositores, acusó al gobierno de Javier Milei de intentar desviar la atención de los escándalos de corrupción y de una economía deprimida. “Quieren eliminar las PASO por un costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también”, ironizó el diputado Miguel Pichetto. Desde el radicalismo también se pronunciaron a favor de mantenerlas.

Milei anunció la reforma electoral desde Israel y este miércoles difundió un comunicado de la Oficina del Presidente en el que volvió sobre “los privilegios de la casta política”, un mensaje que aparece cada vez más ajeno a lo que la gente percibe sobre la gestión. El apremio del Presidente por un tema de la política electoral -en la que no suele mostrarse muy interesado- es una señal de la urgencia por un cambio de canal. Una de las claves para el avance del proyecto será la posición de los aliados y de los gobernadores que podrían acompañarlo. Al tratarse de una ley electoral, requiere mayoría absoluta -la mitad más uno del total de miembros- en cada Cámara, un número que, en principio, el oficialismo no tendría garantizado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Gobierno envió el proyecto al Senado, donde considera que tiene mejores chances de avanzar. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que este jueves se reunirá con el titular del interbloque peronista en la Cámara alta, José Mayans, para unificar una estrategia, pero anticipó el rechazo. “Hay necesidad del proceso de selección de candidatos por parte de todos los partidos políticos”, sostuvo en una entrevista en C5N. También buscó interpelar a las otras fuerzas al definir el proyecto como “un mensaje directo” de Javier Milei hacia el PRO, que intenta reordenar Mauricio Macri, y hacia la UCR, son sus tensiones internas. “Es el momento de que todas las fuerzas democráticas digan: ‘Milei, dedicate a gobernar y dejá de tirar bombas de humo’”, concluyó.

También otros integrantes del bloque salieron a rechazar la iniciativa. La diputada Florencia Carignano coincidió en calificar el proyecto como "una bombita de humo para que no nos pongamos a discutir los problemas que tiene la Argentina. Hay que discutir la economía real y los problemas reales de la gente”. Su compañero de bancada Eduardo Valdés sostuvo que la reforma “sólo favorece los intereses de La Libertad Avanza y sus aliados” y pidió rechazarla “por completo”. A la vez, planteó que, si hubiera cambios en las PASO, deberían apuntar a “obligar a que el binomio presidencial tenga paridad entre varón y mujer”.

En el interbloque de senadores asomaron posiciones más diversas. El chaqueño Jorge Capitanich presentó un proyecto propio que mantiene las PASO, pero las vuelve optativas, una alternativa que en la Casa Rosada no verían con malos ojos. “El voto en las PASO pasa a ser voluntario. Las generales siguen siendo obligatorias, como marca nuestra tradición democrática. Las PASO se realizan únicamente cuando hay dos o más listas compitiendo. Si hay lista única, no hay elección”, detalló. En el oficialismo analizan con interés ese esquema: apuntan como objetivo de mínima a eliminar la obligatoriedad y a evitar primarias en los casos sin competencia interna -como seguro ocurrirá en La Libertad Avanza-, con el objetivo de reducir el impacto político que tendría una eventual derrota en esa instancia, con varios meses de gestión por delante.

Otro senador, el sanjuanino Sergio Uñac, retomó su planteo de que el peronismo debería definir su candidato presidencial este año en una interna abierta, sin esperar lo que ocurra con las PASO, que da por derogadas. "¿Qué mejor que dirimir la próxima conducción a través del voto popular? Nos tenemos que amigar con la calle, pero también con la definición democrática de los nuevos liderazgos”, afirmó. Uñac también dejó en claro su proyección: dijo que le “encantaría” ser candidato a presidente en 2027. Su nombre aparece entre los posibles competidores de Axel Kicillof en una eventual PASO, si el Ejecutivo no consigue derogarlas.

Quien viene trabajando en la construcción de un “ala derecha” dentro de un frente anti-Milei es Miguel Pichetto, para quien las PASO son una herramienta central. “El sistema electoral argentino es muy bueno. Ha sido transparente y ha permitido que quien tenía que ganar, ganara. No ha habido fraude: ganaron Milei, Macri y el peronismo”, sostuvo en TN. Pichetto cuestionó, además, el discurso de deslegitimación de la política: “Esta mirada que presenta todo como negativo es muy mala para el sistema. Hay que ayudar a valorizarlo, no a destruirlo”. También señaló que comprende a los gobernadores que suelen acompañar al Gobierno por las necesidades de sus provincias, pero advirtió que, en este caso, se trata de una discusión sensible, ya que implica modificar la ley electoral vigente.

Desde el radicalismo ya se habían manifestado en contra de la derogación. Días atrás lo hizo el senador Maximiliano Abad y este miércoles el diputado Pablo Juliano redobló las críticas: “Quieren eliminar las PASO para que los que tienen la lapicera pongan los candidatos. Se financian con criptoestafas y aportes narco, pero dicen que la política dejará de vivir del bolsillo de la gente”. Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro también interpretó la reforma como una maniobra distractiva, aunque destacó la posibilidad de avanzar con Ficha Limpia, una iniciativa que impulsa su espacio. Por su parte, el titular de Unidad Popular, Claudio Lozano, defendió la continuidad de las PASO y propuso introducir cambios como la boleta única por categoría, además de eliminar “los sistemas de manipulación vigentes en muchas provincias”. Por ahora, más que una reforma encaminada, lo que asoma es una disputa abierta en el Congreso que puede convertirse en el primer freno político serio al Gobierno en materia electoral.