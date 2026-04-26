La vuelta de Franco Colapinto sobre la Flecha de Plata en Buenos Aires

En uno de los momentos más esperados de la tarde en Palermo, Franco Colapinto se subió la "fecha de plata", una réplica de los históricos autos de Juan Manuel Fangio y que, en esta ocasión, contó con la conducción del piloto argentino. El piloto de Alpine estuvo un llamativo tiempo sobre el auto y, desde ya, contó con muy poco tiempo en la pista.

El dato más llamativo es que sobre el auto estuvo menos de 10 minutos y dio cuatro vueltas. En este punto, lo más saliente es que Franco trató de usar todo su carisma para la gente que lo fue a ver y que estuvo esperando su llegada. El piloto puso gran parte de su voluntad y se lo vio tratando de animar ante una situación que, en definitiva, duró menos de diez minutos.

Durante la jornada de exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto sorprendió a los fanáticos del automovilismo al ponerse al mando de la icónica “Flecha de Plata”, el mismo monoplaza que llevó a Juan Manuel Fangio a conquistar los títulos mundiales de Fórmula 1 en 1954 y 1955. Este gesto no solo evocó la historia gloriosa del piloto argentino sino que también emocionó al público presente, que pudo ver de cerca una pieza fundamental del deporte motor nacional. Además, Colapinto completó la experiencia usando un casco que imitó el diseño clásico que Fangio lucía en sus días de gloria.

El homenaje fue una manera especial de conectar generaciones y mantener viva la memoria del cinco veces campeón mundial, uno de los máximos íconos de la Fórmula 1 y del deporte argentino en general.