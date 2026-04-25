"Quiere armar": Marcelo Tinelli prepara su regreso con un proyecto que nadie esperaba

Tinelli prepara un nuevo proyecto.

En el mundo del espectáculo, cada movimiento de Marcelo Tinelli genera expectativa. Y esta vez no fue la excepción. Mientras su nombre sigue sonando por cuestiones personales, una nueva versión sobre su futuro profesional volvió a ponerlo en el centro de la escena.

La información surgió en el stream de Bondi Live, donde Ángel de Brito lanzó una primicia que rápidamente empezó a circular. Lejos de hablar de televisión tradicional, el dato apunta a un giro fuerte en la carrera del conductor.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Marcelo Tinelli?

“Quiere armar su canal de streaming”, reveló De Brito, dejando entrever que Tinelli estaría decidido a meterse de lleno en un formato que viene creciendo sin parar en los últimos años. Incluso, el detalle que más sorprendió es que el proyecto podría desarrollarse desde su propia casa.

La idea no es menor. En un contexto donde muchas figuras migraron del aire clásico a lo digital, Tinelli parece dispuesto a reinventarse y apostar a una nueva forma de conexión con el público, más directa y sin intermediarios.

Pero ese no sería su único frente abierto. Según trascendió, también mantiene compromisos internacionales que siguen en pie. Entre ellos, un proyecto con Amazon y el estreno de LOL, una producción que lo mantiene vinculado a plataformas globales.

A eso se suman otros movimientos dentro de la televisión local. Siempre de acuerdo a lo que contó De Brito, el conductor estaría trabajando en ideas para Canal 9 y América TV, aunque en este caso desde un rol más ligado a la producción que a la conducción.

Marcelo Tinelli fracasó en su paso por Carnaval.

De todos modos, el propio periodista fue cauto al hablar del tema. Aclaró que, por ahora, no hay definiciones concretas ni fechas confirmadas, lo que deja todo en una etapa de armado y planificación.

Así, Tinelli vuelve a mostrarse activo, con varios proyectos en paralelo y una clara intención de seguir vigente en un escenario que cambió mucho en los últimos años.

Entre streaming, televisión y producciones internacionales, su regreso parece estar en marcha. Pero no de la manera que muchos esperaban.

Porque si algo queda claro, es que Tinelli no quiere volver igual. Quiere volver distinto.