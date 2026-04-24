Gobernadores aliados y el PRO le sueltan la mano a Milei en su ataque a periodistas

Horas después de que la Casa Rosada prohibiera el ingreso a los periodistas acreditados, el grupo que responde a los gobiernos de Catamarca, Tucumán y Salta se pronunció en contra de esa decisión al calificarla como un "grave retroceso institucional". Este viernes, un día después, el PRO se sumó a distanciarse de la gestión libertaria y le exigió "garantizar" el derecho a la prensa libre. También ya se había expresado la Unión Cívica Radical (UCR) con un duro comunicado en rechazo.

Luego de que los principales opositores a Milei y distintos sectores de la sociedad salieran a cuestionar la prohibición del ingreso de periodistas a Balcarce 50 por primera vez en la historia del país, los aliados mileístas también comenzaron a desmarcarse.

Esta tarde, el PRO publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales en contra de esta medida, con la que se expulsó a unos 60 periodistas que a diario concurren a la sede oficial. "El periodismo no está para congraciar, está para informar. Y en democracia eso es indispensable. Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno", escribió en redes el partido fundado por Mauricio Macri.

Previamente, el bloque de Convicción Federal de la Cámara de Senadores también expresó su rechazo y tildó la medida como "un grave retroceso institucional". Se trata de un grupo con legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y de Gustavo Sáenz (Salta).

PRO, gobernadores aliados y la UCR en contra

A través de un documento, el espacio manifestó "su más enérgico rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de impedir el acceso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, una medida que anula la libertad de expresión y el derecho a la información, nunca antes adoptada ni en las dictadura militares".

"En una democracia plena, el trabajo de la prensa no puede estar condicionado por la discrecionalidad del poder político", indicaron en la bancada integrada por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. En esa línea, el bloque exigió "la plena garantía del libre ejercicio periodismo en todos los ámbitos del Estado. Sin prensa libre, no hay República".

Además de estos dos aliados clave, desde la UCR también se quejaron por el ataque a la prensa. "No registra antecedentes en la historia democrática reciente de nuestro país", indicaron los radicales en un comunicado, y pidió "restablecer el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo a la brevedad”.

En otro pasaje, el Comité Nacional de la UCR planteó que "el periodismo profesional cumple una función esencial en toda sociedad que aspira a ser verdaderamente libre: hacer posible que los ciudadanos estén informados sobre los actos de gobierno".