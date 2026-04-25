O'Higgins vs Boston River: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana

El juego entre O'Higgins y Boston River se disputará el próximo martes 28 de abril por la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el estadio el Teniente.

Así llegan O'Higgins y Boston River

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

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Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Sudamericana

O'Higgins busca levantarse de su derrota ante São Paulo en el Cicero Pompeu de Toledo.

Últimos resultados de Boston River en partidos de la Copa Sudamericana

Boston River cayó 0 a 1 ante Millonarios.

Ubicado detrás del líder del Grupo C, O'Higgins luchará por llegar a la cima, mientras que Boston River está último al no sumar puntos y deberá ganar para subir de puesto.

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 4: vs São Paulo: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boston River en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 4: vs Millonarios: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs O'Higgins: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs São Paulo: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario O'Higgins y Boston River, según país