Instituto de Neurología Cognitiva: "El algoritmo tiene efectos directos en la autoestima y el desarrollo emocional de los adolescentes".

El Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) habló sobre una temática que preocupa a gran parte de los padres y tutores: el uso de las redes sociales en adolescentes. Desde la red de profesionales alertaron que "el uso de las redes sociales transformó la vida de millones de niños y adolescentes en el mundo".

Al respecto, advirtieron: "Lo que a esta altura ningún padre debe ignorar es que la selección de contenidos realizada por los algoritmos de estas plataformas tiene efectos directos en la autoestima y el desarrollo emocional de los más jóvenes". Lo que explican es que las plataformas como TikTok, Instagram y X están programadas para priorizar la permanencia y la interacción constante.

El algoritmo impacta de manera negativa en los adolescentes.

Para que aquello suceda, establecen "rutinas que pueden influir en el modo en que los chicos piensan, sienten y se relacionan tanto consigo mismos como con el resto", explican desde INECO, y alertan: "La lógica algorítmica decide qué contenidos se muestran una y otra vez, marcando hábitos e intereses y condicionando desde temprana edad procesos profundos del desarrollo psicológico".

El impacto del algoritmo de las redes sociales en adolescentes

Sobre el algoritmo, Fabián Triskier, médico psiquiatra del Departamento Infanto Juvenil de INECO, indica que hay consenso entre los profesionales con que aquel impacta de manera negativa en adolescentes que consumen redes sociales. Siguiendo esta línea, enfatiza que estas "contribuyen a idealizar modelos estéticos y corporales, generando expectativas difíciles de alcanzar".

En este sentido, Andrés Luccisano, médico psiquiatra infanto juvenil y subjefe del servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano, advierte que: "Para un adolescente que está construyendo su identidad, esto implica una comparación permanente que puede generar ansiedad, favorecer la depresión y erosionar su autoestima".

Siguiendo esta tónica, Luccisano y Triskier coinciden en que la manera en que las redes sociales trabajar la permanencia de los adolescentes, es con algoritmos de gratificación inmediata. Desde INECO explican que "cada interacción, visualización o 'me gusta' funciona como recompensa, estableciendo un circuito de placer que estimula la necesidad de volver a conectarse".

Por su parte, el médico psiquiatra del Hospital Italiano suma: "El placer accesible, inmediato e intenso es el principal anzuelo que sostiene el consumo constante de redes", y concluye que "hoy el aburrimiento angustia, enoja y desespera. Ya no parece haber espacio para tolerar el malestar: ese vacío se llena rápidamente con otro estímulo digital. (...) El primer paso es tomar conciencia de los riesgos tanto del uso como del abuso de las redes".