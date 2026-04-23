La televisión pública eslovena canceló transmitir Eurovisión 2026 por la participación de Israel y hará un especial por Palestina

La televisión pública de Eslovenia confirmó esta semana que cancelará la transmisión de Eurovisión 2026 por la participación de Israel en el concurso. Lo confirmaron a través de un comunicado oficial, en el que denunciaron el genocidio israelí en la Franja de Gaza y además aseguraron que en su lugar transmitirán una programación dedicada a Palestina y el debate político. Se sumarían también los canales estatales de Irlanda, Islandia y Países Bajos, quienes llamaron a un boicot a la presencia israelí en el festival.

El Festival de la Canción de Eurovisión es el festival artístico más importante de Europa que se celebra todos los años. Tras ganar la última edición, Austria y su capital Viena serán los anfitriones de la versión 2026 del concurso anual. En las últimas semanas creció la polémica entre varios países concursantes por la presencia de Israel en el evento, lo que generó tensiones entre ellos por el posicionamiento de cada uno respecto a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza vigente desde 2023. España fue el primero en cancelar su participación en rechazo a la presencia de Israel, mientras que al tiempo se sumaron Países Bajos e Irlanda.

El tercer país en tomar la misma postura fue Eslovenia, quien ahora además de no participar del concurso tampoco transmitirá el concurso en la Radio y Televisión Eslovena (RTV SLO). Y para redoblar la apuesta, confirmaron la transmisión de una serie de programas especiales dedicado a Palestina y al genocidio israelí en la región, como forma de respaldar el reclamo de los gazatíes. Países Bajos e Irlanda, quienes ya cancelaron su participación, anunciaron su intención de cancelar las transmisiones del evento. También Islandia haría lo mismo, según dejaron entrever fuentes oficiales.

Documentales sobre la vida en Gaza y sobre la paz: la propuesta de Eslovenia a la cancelación israelí en Eurovisión

De acuerdo al comunicado oficial que divulgó la RTV SLO, confirmaron una programación temática especial que lleva por nombre "Voces por Palestina". Será emitida entre el domingo 10 y el miércoles 20 de mayo, poniendo a disposición de la audiencia una batería de películas, entrevistas, documentales y programas de análisis sobre la situación en el territorio palestino ocupado.

"La intención es ofrecer perspectivas diversas desde las que entender las experiencias personales de los ciudadanos, además de poner el foco en cuestiones sociales y políticas. En definitiva, será un espacio para la reflexión sobre lo que está ocurriendo en Palestina tras el genocidio en Gaza perpetrado por Israel", señalaron en el comunicado. Sin embargo no hicieron referencia a Eurovisión y a Israel en el texto, aunque los contenidos estarán en emisión durante una semana y media, coincidiendo justo con las fechas especiales del concurso en Viena.

Qué días estarán disponibles los filmes sobre Palestina y cuáles son

La RTV SLO confirmó tres películas sobre Palestina, que serán transmitidas los siguientes días: