Quién es Mauro Arambarri, el volante uruguayo que Coudet quiere como refuerzo para River

Quién es Mauro Arambarri, el volante uruguayo que Coudet quiere para River

Si bien todavía no terminó la temporada ni comenzó el mercado de pases, River Plate ya comenzó a trabajar en lo que se viene y con Eduardo "Chacho" Coudet a la cabeza en el club piensan en el primer refuerzo. Este jueves 23 de abril se filtró que el apuntado es nada más y nada menos que Mauro Arambarri, volante uruguayo que se desempeña en el Getafe de LaLiga de España. Quién es el mediocampista con pasado en la Selección de Uruguay que busca el "Millonario" para la segunda mitad del 2026.

Quién es Mauro Arambarri, el volante uruguayo que Coudet quiere como refuerzo de River

El futbolista que representó a la "Celeste" tanto a nivel juvenil como Mayor tiene 30 años e hizo sus primeras armas en Defensor Sporting. El nacido en Salto dio arribó Europa a principios del 2026 para vestir los colores del Girondins de Burdeos, donde jugó hasta mediados del 2017. De ahí en adelante su carrera dio un gran salto llegando al Getafe, donde lleva casi una década y se convirtió en una pieza clave hasta la actualidad. Con el paso del tiempo pasó a ser un referente del equipo para los hinchas y a Coudet le llamó la atención cuando lo enfrentó con el Alavés.

En cuanto a su juego en el verde césped, no sólo aporta desde lo físico sino que además recupera, genera jugadas de gol y tiene buen remate de media distancia. Ante la falta de volantes en el "Millonario" del "Chacho" Coudet, sería una gran incorporación para sumar no sólo experiencia, sino también jerarquía ya que se trata de un futbolista de mucha experiencia. Un detalle no menor sobre su carrera es que mantuvo cierta regularidad en el fútbol español y con el tiempo pasó a ser una figura de su equipo.

Mauro Arambarri jugando para la Selección de Uruguay

Los apuntados para reforzar al River del Chacho Coudet en el próximo mercado de pases

Uno de los primeros nombres que apareció en el radar del "Millonario" semanas después de la llegada de Coudet fue nada más y nada menos que el de Giovanni Simeone. El exjugador del elenco de Núñez juega en el Torino de Italia, con el que tiene vínculo hasta junio del 2028 y, según trascendió, regresaría una vez que termine el Mundial 2026. Sin embargo, el inconveniente es mayormente económico, ya que la institución que milita en la Serie A quiere 12 millones de euros por él. A su vez, en la misma posición pretenden al atacante uruguayo Federico Viñas, quien se desempeña en el Real Oviedo y está a un paso de descender. En caso de que esto suceda, Stéfano Di Carlo y compañía no dudarían en avanzar por él en el mercado de pases venidero.

También Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina, es uno de los buscados más allá de que será difícil que salga de Tigres de México. En cuanto a lo defensivo, el zaguero chileno Guillermo Maripán es otro de los nombres que aparece en la lista de River. Con 31 años, el central representa al Torino, es parte del seleccionado "Trasandino" y su contrato expira a mitad del 2026.

Los números de Mauro Aramberri, el apuntado por Coudet para ser refuerzo de River