"Si desciende": el delantero extranjero que Coudet quiere en River

El delantero uruguayo enfrentó al "Chacho" mientras era entrenador del Alavés.

A falta de varias semanas para que el mercado de pases comience, se van conociendo de a poco los jugadores que Eduardo Coudet tiene en carpeta para darle un salto de calidad al plantel de River en el frente de ataque. El último nombre que trascendió es de un jugador extranjero que no está viviendo un presente óptimo con su equipo, pero sí en lo personal. Las negociaciones podrían llegar a destrabarse en caso de que pierda la categoría en los próximos días.

Hasta hace poco, el atacante apuntado para sumarse al plantel del "Millo" era Giovanni Simeone, que se encuentra defendiendo la camiseta del Torino de Italia. Aunque el jugador no estaría del todo convencido de regresar al fútbol argentino, y mucho más después de que su padre le señalara que se quede todo lo que sea posible en Europa. También es necesario resaltar que su club pretende un ingreso de 12 millones de euros para desprenderse del delantero.

Por ende, el cuerpo técnico de Eduardo Coudet comenzó a pensar en una alternativa y se trata de un nombre que ya había sonado cuando Martín Demichelis era entrenador de River. "El club acelera por Federico Viñas, que ya tuvo un contacto con el Real Oviedo. Si el equipo desciende, el 'Millonario' podría meterse de lleno en la negociación", expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Splendid.Un jugador que lleva nueve goles en los últimos 27 partidos de su equipo.

Hay que recordar que había sonado como posible reemplazante de Lucas Beltrán en la temporada 2024, pero el uruguayo en aquel momento quedó descartado de gran manera por una rotura del tendón de Aquiles cuando formaba parte del León de México. Mientras que en la actualidad las chances de verlo con la banda roja son muy latentes, porque el Oviedo está último con 27 unidades y restan seis jornadas de La Liga para definir los descensos a la segunda categoría.

Por otro lado, es importante señalar que Federico Viñas en junio deberá cambiar de equipo porque se terminará su contrato con el Real Oviedo y le tocará regresar al León mexicano. Su ficha para el sitio Transfermarkt dispone de un valor de mercado que ronda los 4 millones de euros, que no es una cifra elevada para River. Aunque es probable que los directivos negocien para disminuir el precio y se opte por una contratación a préstamo y con opción de compra en caso de que rinda.

Las ventas que River planea realizar

Así como también se habla de incorporación de jugadores, se menciona que River tiene planeado llevar a cabo dos ventas con el fin de recolectar un ingreso por encima de los 20 millones de euros. "Va a ser un mercado fuerte el de mitad de año. Es muy difícil que pueda mantener a Ian Subiabre y Lautaro Rivero. Los dos tienen demasiados sondeos. El club ya está empezando a reemplazar a Rivero; no fue casualidad la compra de Tobías Ramírez”, expresó el periodista Hernán Castillo en Y ya lo ve.

Lo particular es que hace un día, el zaguero extendió su contrato hasta diciembre del 2029 y con una cláusula de salida que fue fijada en 100 millones de euros. Esto es producto de que se encuentra en la mira de varios clubes de Europa. Una señal de que no lo podrán sacar fácil; si lo quieren, tendrán que estar dispuestos a negociar la compra de la ficha bajo las condiciones que los directivos determinen. En tanto que el delantero tiene pretendientes como el Chelsea de Inglaterra, Villarreal de España y Lazio de Italia y deberán someterse a las mismas condiciones.