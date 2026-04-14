Un gigante de América llamó a Marcelo Gallardo para ser el DT

Semanas después de desvincularse de River Plate por los malos resultados, Marcelo Gallardo ya apareció en el radar de un club para volver a trabajar como director técnico. El segundo paso del "Muñeco" por el "Millonario" fue sin dudas para el olvido, pero eso no impide que pueda dirigir otro club gigante de América. De hecho, filtraron que ya hubo una respuesta por parte del estratega más ganador de la historia de la institución de Núñez y crecen los rumores de su arribo.

El elenco que ya inició gestiones para la llegada de Gallardo es nada más y nada menos que Corinthians de Brasil. Si bien tuvieron un buen arranque en la Copa Libertadores venciendo por 2 a 0 a Platense, los dirigidos por Fernando Diniz no pasan por un buen momento en el Brasileirao y están muy cerca de la zona de descenso. Con el objetivo de salvarse, pero también de volver a salir campeones, los dirigentes llamaron al DT argentino y este último ya les contestó.

Corinthians sondeó a Gallardo para reemplazar a Diniz: qué respondió el extécnico de River

"Hace tres días, un club brasileño muy popular llamó a alguien muy importante y la persona le dijo que no", esbozó Sebastián Srur en el ciclo No Tan Distintos de Picado TV. Pocos minutos después, el periodista agregó: "el Corinthians llamó a Marcelo Gallardo y le dijo 'no, muchas gracias. Llamame en junio'". De esta manera, el "Muñeco" le abrió la puerta a esta nueva posibilidad en su carrera, aunque todo indica que no será ahora, incluso mientras Diniz continúe en su cargo.

Según trascendió, el "Timao" no es el primer club brasileño que tiene en carpeta al "Muñe", ya que antes estuvo en los planes de San Pablo para ocupar el lugar que dejó Hernán Crespo. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el DT continúa libre sin club. A su vez, aprovechó la ocasión para viajar a España, donde el último fin de semana dijo presente en el empate 3 a 3 entre Real Sociedad y Alavés por la fecha 31 de LaLiga.

Los números de Gallardo como DT

Clubes: Nacional de Montevideo; River Plate y Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Nacional de Montevideo; River Plate y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Partidos dirigidos : 582.

: 582. Triunfos : 302.

: 302. Empates : 154.

: 154. Derrotas : 126.

: 126. Títulos: Campeonato Uruguayo 2011/2012 con Nacional; Copa Sudamericana 2014; Recopa Sudamericana 2015; Copa Libertadores 2015; Suruga Bank 2015; Recopa Sudamericana 2016; Copa Argentina 2016; Copa Argentina 2017; Supercopa Argentina 2017; Copa Libertadores 2018; Recopa Sudamericana 2019; Copa Argentina 2019; Supercopa Argentina 2019; Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

El Corinthians viene de ganarle a Platense y sondeó a Marcelo Gallardo

El flojo presente del Corinthians de Brasil

El grande brasileño no atraviesa su mejor momento en este año 2026 con Fernando Diniz a la cabeza. De hecho, el "Timao" ocupa el puesto 16 en el Brasileirao con 11 puntos, tan sólo una unidad por encima del Cruzeiro (10) que hoy está en zona de descenso junto a Remo (8), Chapecoense (8) y Mirassol (6). Lo positivo es que en la Copa Libertadores arrancaron de la mejor manera con una victoria por 2 a 0 ante Platense en Vicente López en la primera fecha y en la segunda recibirán a Independiente Santa Fe de Colombia.