La furia de un campeón con River por el penal para Boca vs. Independiente: "Jajaja"

El polémico penal para Boca vs. Independiente que disparó la crítica de un ex River.

Un ex River Plate brotó de bronca por el penal que le cobraron a Boca Juniors frente a Independiente, en La Bombonera. La polémica pena máxima sancionada por Andrés Merlos sobre el final del primer tiempo, tras el leve toque de Sebastián Valdez a Alan Velasco, disparó la furia tanto del "Rojo" como del "Millonario" en las redes sociales.

Quien protestó por esta sanción del árbitro fue nada menos que Claudio "Turco" Husaín, el exmediocampista de 51 años que fue campeón tres veces con la "Banda" durante su paso por el club de Núñez entre el 2000 y el 2004. El exjugador, de reciente paso por el reality show de cocina MasterChef Celebrity en la televisión por Telefe, fue irónico con relación al remate desde los doce pasos que Milton Giménez cambió por gol para sellar el 1-1 definitivo en el clásico.

La ira del Turco Husaín para el penal para Boca vs. Independiente: "Después lloran"

Apenas cobrada la pena máxima a favor del "Xeneize" frente al "Rojo" como local, el exvolante recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para disparar munición gruesa al respecto. "Jajajajajajajajajajaja. ¡Después lloran diciendo que los bombean...!", opinó el ex Vélez, Newell´s y San Lorenzo.

De esta manera, el conjunto azul y oro acumula ya once partidos invicto de cara a una semana clave, en la que recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores y luego visitará a River en el Monumental, en el Superclásico.

La bronca del "Turco" Husaín, ex River, por el penal para Boca vs. Independiente.

El penal que Merlos cobró para Boca vs. Independiente

Sobre el final del primer tiempo, un centro desde la derecha encontró a Velasco en la medialuna. El ex Independiente anticipó a Valdez, defensor del "Rojo", quien llegó un segundo tarde a la pelota y apenas tocó al rival en la parte inferior de la pierna izquierda.

Si bien el contacto existió y tranquilamente puede ser infracción, las reiteradas repeticiones demostraron que el enganche ya se estaba tirando antes del impacto del zaguero. Fue una maniobra meramente de interpretación, aunque el leve toque pareció no ser suficiente como para cobrar el penal.

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