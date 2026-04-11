Quién es Camilo Rey Domenech, la joya de Boca que reemplaza a Paredes ante Independiente

Boca Juniors se apoya en Camilo Rey Domenech ante la baja de Leandro Paredes en un duelo clave.

Boca Juniors se prepara para un compromiso exigente ante Independiente con un equipo alternativo definido por Claudio Úbeda. Sin Leandro Paredes por suspensión, su lugar será ocupado por Camilo Rey Domenech, una de las grandes promesas del club que volverá a ser titular tras más de un año.

La ausencia de Paredes obliga a Boca a reconfigurar su mediocampo, y el elegido para ocupar ese lugar es Rey Domenech, un juvenil que genera expectativa desde hace tiempo en el club.

El volante central, de 20 años, tendrá una oportunidad importante en el clásico ante Independiente, en un contexto en el que Úbeda decidió apostar por la rotación. Para el mediocampista, será un regreso a la titularidad en Primera División tras un largo período marcado por una lesión y falta de continuidad.

Su aparición no es casual: desde su irrupción, el cuerpo técnico siempre destacó su capacidad técnica, su inteligencia para ocupar espacios y su perfil de “5” clásico, con características similares a las de referentes como Fernando Gago.

De Sportivo Pilar a Boca: el origen de una promesa

Nacido en 2006, Rey Domenech dio sus primeros pasos en Sportivo Pilar antes de llegar a las Inferiores de Boca en 2015, gracias al trabajo de captación encabezado por Luis “Topo” Lúquez.

Desde sus inicios, mostró condiciones que lo diferenciaron del resto: buena técnica, contextura física destacada y una lectura de juego poco común para su edad. En las divisiones juveniles se desempeñó principalmente como volante central, aunque también supo adelantarse unos metros y utilizar la camiseta número 10 en ciertos momentos.

Su crecimiento fue sostenido: fue capitán en varias categorías y comenzó a ser convocado a selecciones juveniles argentinas, donde también asumió roles de liderazgo.

Golpes duros y una historia de superación

Uno de los aspectos que más valoran quienes lo conocen es su fortaleza emocional. En 2017 atravesó un momento muy difícil con la muerte de su madre, Martina, cuyo apellido adoptó como forma de homenaje.

Ese episodio marcó profundamente su vida, pero también moldeó su carácter. Incluso pocos días después de esa pérdida, el juvenil viajó a disputar un torneo internacional, reflejando una resiliencia que hoy forma parte de su identidad.

Su paso por la Selección y los obstáculos físicos

En el plano deportivo, Rey Domenech también tuvo presencia en la Selección juvenil. Formó parte del equipo Sub 17 dirigido por Diego Placente y compartió plantel con talentos como Claudio Echeverri.

Sin embargo, su recorrido internacional tuvo un golpe temprano: en el Sudamericano Sub 17 de 2023 sufrió una fractura en el brazo izquierdo en el debut ante Venezuela, lo que lo dejó fuera del torneo.

A ese contratiempo se sumaron nuevas complicaciones físicas. En 2024 debió someterse a una operación por un esguince crónico y, posteriormente, atravesó un cuadro poco habitual: un neumomediastino, una afección pulmonar que lo obligó a detener su actividad durante varios meses.

El respaldo de Gago y su irrupción en Primera

Pese a las dificultades, el talento del mediocampista nunca pasó desapercibido. Fernando Gago lo incluyó en la pretemporada 2025 con el plantel profesional y comenzó a darle rodaje en amistosos, donde respondió con buenas actuaciones.

Incluso, en el inicio de la temporada llegó a ser titular en varios encuentros, incluido un partido de Copa Libertadores ante Alianza Lima. Sin embargo, un desgarro volvió a interrumpir su continuidad.

Una vez recuperado, padeció una extraña lesión llamada neumomediastino, una afección pulmonar que le generaba un intenso dolor en el pecho. “Me desperté con una molestia que fue empeorando. Por la tarde casi no podía mantenerme de pie. Consulté con los médicos y, tras los estudios, apareció este diagnóstico”, relató en una entrevista.

Esta condición, que implica la presencia de aire entre los pulmones y el corazón, podría haberse originado tras un golpe durante un partido ante Independiente Rivadavia. Aun así, dejó señales claras de su potencial, mostrando personalidad y capacidad para competir en escenarios exigentes.

El presente y la gran oportunidad con Úbeda

Tras meses difíciles, Rey Domenech logró recuperar ritmo competitivo y volvió a sumar minutos en Reserva antes de regresar al radar de la Primera. Su reaparición oficial se dio recientemente, y poco a poco fue ganando terreno en la consideración de Claudio Úbeda.

Ingresó desde el banco en algunos partidos y, gracias a su rendimiento en los entrenamientos, terminó convenciendo al cuerpo técnico de que está listo para asumir un rol más importante.

Ahora, en medio de una agenda exigente, tendrá su gran oportunidad: será titular en un clásico, nada menos, y con la responsabilidad de reemplazar a un jugador de jerarquía como Leandro Paredes.

Una chance que puede cambiar su carrera

El duelo ante Independiente aparece como un punto de inflexión para el joven volante. No solo representa su regreso a la titularidad, sino también la posibilidad de consolidarse definitivamente en el plantel profesional de.

Con condiciones técnicas, experiencia en juveniles y una historia de superación detrás, Rey Domenech tiene ante sí una oportunidad única para demostrar que está preparado para dar el salto.

En un equipo que busca alternativas y renovación, su nombre empieza a instalarse como una de las cartas a seguir de cara al futuro inmediato.