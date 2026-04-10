Blondel rompió el silencio sobre Boca: mensaje a Riquelme y la charla con el plantel por Morena Beltrán

Lucas Blondel rompió el silencio sobre Boca Juniors, los rumores con Morena Beltrán y su vínculo con Juan Román Riquelme.

En medio de versiones que generaron ruido interno en Boca Juniors, Lucas Blondel decidió dar su versión. El lateral, hoy en Huracán, habló sobre los rumores que involucraron a su pareja Morena Beltrán, reveló la charla que mantuvo con el plantel y dejó un mensaje claro hacia Juan Román Riquelme, en un contexto marcado por su salida del club.

Después de semanas de especulaciones, Blondel decidió hablar públicamente y aclarar los rumores que lo vincularon con una supuesta filtración de información dentro de Boca. El foco de la polémica estuvo en la exposición de su pareja, la periodista Morena Beltrán, lo que generó incomodidad en el entorno del futbolista.

En diálogo con TyC Sports, el defensor fue contundente al explicar qué fue lo que más le afectó de toda la situación: la inclusión de su novia en una versión sin fundamentos. Según detalló, la repercusión mediática y el impacto en la vida personal fueron los aspectos más difíciles de atravesar. “Lo peor fue que la involucraran en algo que no tenía nada que ver”, explicó, marcando distancia con cualquier tipo de acusación.

La charla clave con el plantel de Boca

Uno de los puntos más reveladores del testimonio de Blondel fue la conversación que mantuvo con referentes del vestuario de Boca. En medio del ruido mediático que se había generado, el lateral contó que optó por hablar cara a cara con algunos compañeros para despejar dudas.

Según contó, se acercó a los líderes del grupo para expresar su desconcierto ante las versiones que circulaban, una de ellas que su pareja ventilaba información sobre el vestuario "Xeneize". La respuesta de los jugadores, según expresó Blondel, fue inmediata: respaldo total y confianza en su palabra.

“Junté a algunos referentes del vestuario y les dije: ‘No entiendo por qué se está diciendo esto, se los juro’. Me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme, que sabían qué tipo de persona era, y quedó ahí. Me transmitieron tranquilidad y me dijeron que confiaban en mí”, relató.

Rumores, rendimiento y contexto en Boca

Blondel también vinculó la aparición de estos rumores con su pérdida de continuidad dentro del equipo. El defensor explicó que las versiones comenzaron a tomar fuerza cuando dejó de ser tenido en cuenta, lo que alimentó especulaciones externas.

Durante su paso por Boca, el lateral atravesó diferentes etapas, con momentos de protagonismo y otros de menor participación, incluida una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas durante ocho meses. Sin embargo, el exjugador de Tigre remarcó que nunca existieron pruebas que respaldaran las acusaciones.

“Cuando rendía bien, nadie hablaba de filtraciones y Morena era lo mejor del mundo. Yo estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así”, sostuvo, dejando en claro que el rendimiento deportivo muchas veces condiciona la narrativa mediática. Además, hizo hincapié en la magnitud del club: en Boca, cualquier versión se amplifica rápidamente, lo que dificulta controlar el impacto de los rumores.

El mensaje de Blondel a Riquelme

Más allá de la polémica, Blondel aprovechó para referirse a su relación con Riquelme. Lejos de alimentar conflictos, el futbolista eligió un tono conciliador y de agradecimiento para con el máximo ídolo y ahora presidente. “Siempre voy a estar agradecido a Román y a Boca”, afirmó, destacando la oportunidad que le brindó el club en su carrera.

El surgido en Atlético Rafaela también reveló que durante su etapa en el Xeneize mantuvo distintas conversaciones con Riquelme, aunque aclaró que no hubo contacto reciente. Sin embargo, evitó cualquier tipo de crítica y priorizó reconocer lo positivo de su paso por la institución. Incluso, señaló que su experiencia en Boca le permitió ganar visibilidad internacional, al punto de ser considerado por la selección de Suiza.