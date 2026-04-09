Claudio Úbeda prepara a Boca vs. Independiente: muchos cambios, descanso y sin Paredes

Boca hace una rotación casi completa frente a Independiente.

Boca Juniors prepara un equipo alternativo para recibir a Independiente en La Bombonera, ya que el entrenador Claudio Úbeda priorizará tanto la Copa Libertadores como el Superclásico frente a River Plate. Es que se vienen Barcelona de Ecuador y el "Millonario" la próxima semana, por lo que habrá rotación a pleno contra el "Rojo" como local. Mientras que el cuadro "azul y oro" se ubica tercero en la zona A del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino con 20 puntos, la visita se coloca octavo con 17 unidades.

De esta manera, con un Agustín Marchesín que ya está en condiciones de reaparecer en el arco, la duda estará hasta último momento con Leandro Brey. En el lateral derecho, Juan Barinaga reemplazará a Marcelo Weigandt, "tocado" físicamente. En tanto, todo indica que la dupla central estará conformada justamente por dos ex Independiente: Jorge Figal y Marco Pellegrino. En el lateral izquierdo, lo más probable es que Lautaro Blanco descanse para que ingrese Malcom Braida.

Ya en la mitad de la cancha, el capitán Leandro Paredes no estará disponible por haber llegado a las cinco amonestaciones, por lo que el español Ander Herrera ocuparía su lugar. Otro que terminó cansado en Chile fue el juvenil Milton Delgado, quien le dejaría su sitio a Williams Alarcón. En la misma línea, Tomás Belmonte podría entrar por Santiago Ascacíbar y Alan Velasco por Tomás Aranda. Por último, en la delantera se perfilan Ángel Romero y Milton Giménez por Miguel Merentiel y Adam Bareiro. En tanto, Exequiel "Chango" Zeballos reaparecería tras la lesión con unos minutos en el segundo tiempo.

Boca hace una rotación casi completa frente a Independiente.

La posible formación de Boca vs. Independiente

De esta manera, Úbeda se inclinaría por Marchesín o Brey; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Belmonte, Alarcón, Herrera, Velasco; Romero y Giménez.

Boca vs. Independiente: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El "Xeneize" recibirá al "Rojo" el sábado 11 de abril del 2026 a las 19.30 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

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