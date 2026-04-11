Puede irse: Coudet explicó por qué dejó de darle minutos a Kendry Paéz en River

El volante llegó para encontrar minutos de calidad que brillan por su ausencia y su continuidad puede comprometerse.

Uno de los refuerzos que dejó a los hinchas con la boca abierta fue la contratación de Kendry Páez, debido a que su nombre no había sonado en el mercado de pases de River. De un día para el otro y por medio de un periodista europeo se anunció la llegada del astro ecuatoriano después de que el Chelsea tomara la decisión del Racing de Estrasburgo. Sin embargo, su paso puede ser fugaz y mucho más con la explicación que Eduardo Coudet dio sobre su ausencia.

"Junto al presidente Stefano Di Carlo, Kendry Páez firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del club", expresó el breve comunicado que le dio la bienvenida al volante. El acuerdo de su contratación expone un préstamo de 18 meses, sin cargo y sin opción de compra. Aunque en cada ventana del mercado de pases es posible que el Chelsea lo repesque en caso de que tenga un buen nivel o detecte que no está sumando minutos de calidad.

Esté último detalle es uno que comienza a hacerse presente, debido a que Kendry Páez no se está destacando con la camiseta de River. De hecho, no forma parte del once titular. “Con él no pasa nada. Como hablamos, en los primeros partidos, era tratar de buscar un poco más el juego y sostener la parte física. Cuando un equipo engrana un poco, a mí me gusta jugar con dos delanteros. No pasó nada, en algún momento lo vamos a utilizar”, expresó Eduardo Coudet en conferencia de prensa.

“Sus características, si bien lo utilizamos como un falso segundo atacante, es más un volante o mediapunta y ya lo vamos a utilizar”, agregó. Se estima que frente a Racing tenga la chance de sumar minutos, ya que el “Millonario” apelará a la rotación de nombres porque en la próxima semana tendrá su segundo compromiso en el marco de la Copa Sudamericana y necesita ganar para no comenzar a complicar su clasificación tras el empate en Bolivia ante Blooming.

Recordando la cláusula que el conjunto inglés propuso, el volante ecuatoriano se encuentra en un momento muy particular. Porque desde su llegada, River afrontó 10 partidos de manera oficial y tan solo estuvo presente en cinco. Hay uno que se perdió por decisión de Marcelo Gallardo que había considerado que debía realizar una adaptación física al fútbol argentino. Una determinación que en aquella oportunidad despertó varios comentarios en las redes, ya que el jugador venía con ritmo de competición.

“Si no alcanza ese porcentaje en los partidos donde esté disponible, el Chelsea puede rescatarlo en junio”, advirtió el periodista Germán Balcarce en su cuenta de X (ex Twitter). Se rumorea que lo podrían colocar en un club de Brasil o llevarlo de regreso a Europa para que no pierda cierto ritmo de competición. Hay que recordar que antes de llegar al fútbol argentino, Kendry Páez se encontraba en el Racing de Estrasburgo de Francia. Un lugar donde comenzó de gran manera, pero rápidamente quedó marginado por su vida social nocturna.