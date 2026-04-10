Julián Álvarez la rompe en el Atlético de Madrid: estos son los clubes que más goles recibieron

La Araña tiene a un equipo al que le marcó seis goles en un solo partido.

La jornada del miércoles de los cuartos de final de la Champions League expone que el Atlético de Madrid le ganó por 2-0 al Barcelona. Un resultado más que interesante pensando que dentro de seis días se llevará a cabo la vuelta. La gran figura de los 90 minutos fue Julián Álvarez, que se vistió como lanzador de tiros libres y logró desarrollar una ejecución perfecta que llevó al balón a perderse en el ángulo. Un tanto que provocó un curioso ranking sobre sus víctimas favoritas.

El joven delantero decidió acomodar el balón que estaba fuera del área, se tomó unos segundos para calcular de gran manera la calidad del impacto y, cuando se encontró seguro, sacó un remate que le dio el 1-0 parcial al “Colchonero”. Esto provocó una enorme alegría en los hinchas que estaban presentes en la ciudad de Cataluña, pero también desató la interesante estadística que comenzó a gestarse en su carrera desde que llegó al fútbol europeo.

Se puede apreciar que Julián Álvarez lleva marcados cuatro goles en partidos oficiales contra el Barcelona. Lo mismo aplica para el Real Madrid. A los dos les anotó al menos un gol en lo que va del 2026. Datos que no pasan para nada desapercibidos a semanas de que Lionel Scaloni confirme la lista de jugadores que serán convocados para disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina. Un presente que obliga a pensar que será titular en el debut ante Argelia el próximo 16 de junio.

Por otro lado, se desprende que la Araña tiene otros dos adversarios a los que les convirtió una gran cantidad de goles y lo hizo cuando estaba dando sus primeros pasos como jugador de River. A Alianza Lima de Perú le anotó seis tantos, que fueron todos en un solo partido. No hay duda de que aquella noche del 25 de mayo del 2022 fue soñada porque rompió un récord personal, además su equipo ganó por 8-1.

El otro equipo que aparece en el ranking como el más goleado por Julián Álvarez es Patronato de Paraná. Acá, la particularidad es que en un partido le hizo cuatro goles y en el siguiente se despachó con un hat-trick. Un equipo que cobró cierta trascendencia por una frase. "Nos sorprendió mucho cuando estuvo con nosotros, le vimos muchas capacidades. Pero el otro día vi que metió tres goles con Patronato y los periodistas decían que era (Gabriel) Batistuta… Tienen que tener cuidado con esas cosas. Juega espectacular, pero tiene que crecer todavía”, señaló el Papu Gómez en una vieja entrevista en ESPN.

¿Va a seguir en el Atlético de Madrid?

Los rumores que circulan exponen que Julián Álvarez tiene grandes chances de marcharse del Atlético de Madrid. Se menciona que el Barcelona es uno de los más interesados debido a que se encuentra en la búsqueda de un reemplazante para Robert Lewandowski, que se marchará dentro de unos meses con el pase en su poder porque se tomó la decisión de no renovarle. Mientras que los medios de Inglaterra hablan de un fuerte interés del Arsenal, que estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros por la ficha.

Sin embargo, Enrique Cerezo, presidente del conjunto “colchonero”, fue bastante claro con lo que sucederá con el delantero. “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan algunos años de contrato… tú dime a mí qué puede pasar". Para terminar, Cerezo fue lapidario con el tema: "Tiene contrato con Atlético de Madrid y yo decidiré cuándo se tiene que ir”, comentó con un tono de pocos amigos en la previa del duelo con el Barcelona.

Otro elemento a conisderar es que el Atlético de Madrid pagó 75 millones de euros por la ficha de Julián Álvarez, mientras que el sitio Transfermark señala que se trata de un jugador que dispone de un valor de mercado que ronda en los 90 millones. Dos cifras que no todos los clubes pueden afrontar y que el conjunto madrileño buscará estirar para encontrar un reemplazante del mismo calibre en caso de vender al argentino.