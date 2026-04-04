El mensaje definitivo del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez: "Negocio"

El mensaje definitivo del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

El Barcelona tiene en carpeta a Julián Álvarez desde hace tiempo y todavía no concretó su arribo. Desde el Atlético de Madrid ya lo saben y enviaron un contundente mensaje al "Blaugrana" por el campeón de todo con la Selección Argentina teniendo en cuenta que es clave en el equipo que comanda Diego "Cholo" Simeone. Las declaraciones acerca del cordobés se dieron en la previa del cruce entre ambos elencos en LaLiga de España.

A través de un medio local informaron que el "Colchonero" descarta una de las posibilidades que el conjunto "Culé" planea para contratar al nacido en Calchín. A su vez, quien también habló al respecto fue el presidente del club madrileño y puso paños fríos a esta situación dejando en claro que por el momento el futbolista no se irá. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada inadvertidos a minutos del inicio del encuentro.

El mensaje definitivo del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

En la previa del partido, Enrique Cerezo -mandamás del Atlético de Madrid- habló con los medios y esbozó: "Os estáis pasando un poquito con Julián Álvarez. Es jugador del Atlético y tiene un contrato largo". De esta manera, descartó cualquier tipo de negociación con respecto al crack surgido de River Plate. Esto se sumó a lo publicado en el medio español Sport, donde aseguraron que "debe ser un traspaso puro y duro con la cifra de 100 millones de euros o que se acerque mucho a nivel de fijo y variables, de lo contrario no habrá negocio".

Un detalle no menor es que en el Barcelona no descartan abonar esa suma, pero la idea principal es incluir futbolistas en la negociación para llegar a un acuerdo. Esto último no sería del agrado del "Colchonero" y no aceptarían otros jugadores como parte de pago para que el "Blaugrana" se lleve a la "Araña". Hasta el momento no hubo una oferta formal por el delantero, pero la única alternativa posible desde Madrid es el pago del número mencionado.

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El "Colchonero", en el marco de la fecha 30 de LaLiga de España, recibe al "Blaugrana" este sábado 4 de abril en el Estadio Riyadh Metropolitano a partir de las 16. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Argentina. El streaming online será de Disney+ en su versión Premium. En cuanto a la última vez que se enfrentaron fue el pasado 3 de marzo en el Camp Nou y el dueño de casa goleó 3 a 0.

Sin embargo, no le alcanzó para dar vuelta la serie en la que el equipo de Diego "Cholo" Simeone se impuso por 4 a 3 -ganó 4 a 0 de local en la ida- para llegar a la final de la Copa del Rey que será ante la Real Sociedad el sábado 18 de abril. Esta vez, el Barcelona se juega tres puntos claves para seguir como líder del campeonato a pocas jornadas del final y sacarle aún más ventaja al Real Madrid.

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