Cuánto dinero vale Julián Álvarez y qué contrato tiene con Atlético Madrid

El delantero de Atlético Madrid Julián Álvarez.

El nombre de Julián Álvarez vuelve a instalarse con fuerza en el mercado europeo. A sus 26 años, el delantero surgido de River es una de las grandes figuras del Atlético de Madrid y su presente despierta el interés de los gigantes del continente. En este contexto, tanto su cotización como su situación contractual y deportiva lo colocan en el centro de la escena.

Mientras el club español atraviesa una etapa de transición, marcada por salidas importantes y la necesidad de reconfigurar su ataque, el cordobés aparece como una pieza clave. Sin embargo, desde Barcelona ya proyectan un movimiento para intentar seducirlo, en una operación que podría convertirse en uno de los grandes golpes del próximo mercado y que generaría un golpe de mercado en el fútbol ibérico.

Cuánto vale Julián Álvarez: el dinero que cuesta el futbolista

Según el sitio especializado Transfermarkt, Julián Álvarez tiene un valor de mercado de 90 millones de euros, lo que lo posiciona entre los delanteros más cotizados del mundo y como el futbolista argentino mejor valuado del momento. Este número refleja su crecimiento sostenido desde su llegada a Europa y su impacto inmediato en La Liga de España.

La información de Transfermarket.

Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético Madrid

En cuanto a su vínculo contractual, el ex Manchester City firmó con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, lo que le da al club español una posición de fortaleza ante cualquier intento de negociación. No obstante, esa extensión no impide que otros equipos comiencen a moverse, especialmente ante el contexto deportivo que atraviesa el conjunto dirigido por Diego Simeone.

El interés de Barcelona por Julián Álvarez

El Barcelona aparece como uno de los principales interesados en quedarse con Julián Álvarez. El club catalán analiza distintas variantes para intentar ficharlo, consciente de que su situación económica obliga a pensar en una ingeniería financiera compleja. La intención sería incluir jugadores o negociar condiciones favorables para afrontar una operación de alto costo.

La "Araña" es considerado un jugador fundamental en los planes del "Cholo", que hará todo lo posible por retenerlo. El delantero se posiciona como uno de los nombres propios del próximo mercado de pases. Con contrato largo, alto valor y protagonismo deportivo, su futuro dependerá de una combinación de factores: la ambición de los clubes interesados, la postura del Atlético y, sobre todo, la decisión del propio jugador.