Quién es la novia de Julián Álvarez: las fotos y cómo se conocieron

Julián Álvarez y Emilia Ferrero mantienen una larga, pero discreta relación desde hace años. Un repaso sobre sobre quién es, a qué se dedica y cómo se conoció la pareja.

No hay duda alguna: Julián Álvarez es uno de los jugadores del momento. Su meteórico ascenso desde su vertiginoso ascenso en River Plate hasta su llegada al Manchester City, donde es muy bien considerado por Pep Guardiola, culminó en el Mundial donde su participación fue clave para que Argentina se alzara con la Copa del Mundo. Incluso, quedó en séptimo lugar en la consideración de los premios The Best. No es casual que cada vez mas gente se interese por su vida privada, en especial desde la obtención del logro máximo, donde se empezó a hacer mas conocida su novia, Emilia Ferrero.

¿Quién es Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez?

Nacida el 12 de junio de 2000 en Calchín, Córdoba, Emilia Ferrero es una profesora de educación física y es ex jugadora de Hockey en el Club Atlético Barrio Parque. La joven conoció a Julián Álvarez en su pueblo natal durante su infancia y tuvieron una breve relación antes de que el futbolista se destacara como futbolista.

En 2017, a la edad de 17 años, ambos decidieron retomar su relación. A pesar de están hace más de cinco años juntos, Julián y Emilia llevan una vida privada muy discreta. De hecho, el público los vio por primera vez cuando el delantero se mudó a Inglaterra después de ser adquirido por el Manchester City.

La cuenta de Instagram de Emilia Ferrero es @emiliafferrero, donde tiene más de 450 mil seguidores. Actualmente reside junto a Julián Álvarez en Manchester, aunque Emilia suele volar seguido a la Argentina.

El incidente que protagonizó Emilia Ferrero

Emilia Ferrero se volvió viral en las redes cuando tuvo un pequeño escándalo que fue registrado por las cámaras. Sucede que tras salir campeón del mundo y volver a su pueblo natal en Córdoba, unos chicos quisieron que Julián Álvarez se sacara unas fotos con ellos y les firmara unas camisetas. La respuesta de la joven, frente a la insistencia de los niños, no fue tomada de la mejor manera en las redes sociales y es por eso que le llovieron muchas críticas por el trato hacia ellos.

La mujer de 21 años había mantenido en privado su versión de los hechos, pero luego publicó un mensaje en sus historias de Instagram intentando explicar su perspectiva sobre el tema que se había vuelto viral en los últimos días. Según sus palabras, ella y su familia se reunieron para una cena después de mucho tiempo sin verse. Durante la cena, llegaron algunos de sus alumnos, con quienes ella tenía mucha confianza. Antes de que se fueran, Julián salió a saludar a los chicos y decidió tomar una foto grupal para que todos pudieran tener un recuerdo juntos. La joven explicó que sólo intentó organizar la foto y ofreció disculpas si su reacción no fue la mejor. Finalmente, concluyó esperando que todos pudieran comprender su situación.