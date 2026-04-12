Cuando es Boca vs River en el primer superclásico del 2026 en la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la fecha del primer Superclásico de 2026 entre River Plate y Boca Juniors, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol argentino.

Este apasionante enfrentamiento se disputará el domingo 19 de abril, a las 17:00 horas, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Además, la LPF confirmó que el partido tendrá lugar en el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Por otro lado, la revancha entre ambos se jugará en el segundo semestre, durante el Torneo Clausura, y en esta ocasión será en La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, completando así el clásico de ida y vuelta que siempre genera gran expectativa. Vale recordar que el último duelo entre ambos equipos se disputó en La Bombonera, con una victoria contundente de Boca Juniors por 2-0. En tanto, el último Superclásico en el Monumental terminó con triunfo de River por 2-1, lo que suma picante a esta nueva edición que se aproxima.

Los hinchas ya empiezan a palpitar este duelo que siempre despierta pasiones y que promete ser uno de los momentos más destacados del calendario futbolístico nacional en 2026.

La ira del Turco Husaín para el penal para Boca vs. Independiente: "Después lloran"

Apenas cobrada la pena máxima a favor del "Xeneize" frente al "Rojo" como local, el exvolante recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para disparar munición gruesa al respecto. "Jajajajajajajajajajaja. ¡Después lloran diciendo que los bombean...!", opinó el ex Vélez, Newell´s y San Lorenzo.

De esta manera, el conjunto azul y oro acumula ya once partidos invicto de cara a una semana clave, en la que recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores y luego visitará a River en el Monumental, en el Superclásico.