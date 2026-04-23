River patea el tablero y va por un refuerzo de Europa tras el golpe ante Boca

River va por un refuerzo de Europa al que conoce Coudet.

River Plate quiere dar vuelta la página tras el golpe que significó la derrota con Boca Juniors y el primer paso que dio es en el mercado de pases. En las últimas horas, la dirigencia del "Millonario" avanzó con una oferta por Mauro Arambarri, futbolista uruguayo del Getafe de LaLiga, pedido expresamente por Eduardo "Chacho" Coudet ya que lo conoce del fútbol español.

Según reveló el periodista Germán garcía Grova en su perfil de la red social X, River ya habría realizado un ofrecimiento verbal para el jugador, de 30 años, y también para Getafe, aunque hasta el momento se desconocen los montos de las mismas. Además, ya habría existido un encuentro presencial entre Enzo Francescoli y la representación del mediocampista charrúa para encaminar su llegada-

Aunque el mercado de pases recién comienza en julio, la llegada del exjugador de Defensor Sporting se daría en mayo, para cuando ya haya finalizado el torneo español, ya que también mantuvo una charla con Coudet para contarle del proyecto y sumarlo cuanto antes al club.

Un mediocampista completo para el esquema de Coudet

El interés de River no es casual. Eduardo Coudet conoce en profundidad a Arambarri de su paso por el fútbol español y considera que su perfil es ideal para el funcionamiento del equipo.

El volante combina despliegue físico, capacidad de recuperación y buena técnica para iniciar jugadas. A esto se suma una virtud clave: su remate de media distancia, un recurso que el equipo de Núñez necesita potenciar para sumar variantes ofensivas.

En un esquema que busca equilibrio, Arambarri aparece como ese mediocampista capaz de sostener el ritmo, recuperar balones y, al mismo tiempo, aportar claridad en la salida.

Quién es Mauro Arambarri, el jugador que quiere River

Arambarri nació el 30 de septiembre de 1995 en Salto, Uruguay, y se formó futbolísticamente en Defensor Sporting, uno de los clubes más reconocidos en la formación de talentos del país. Desde sus primeros pasos mostró condiciones que lo llevaron rápidamente al fútbol europeo.

Su salto al viejo continente se dio en el Girondins de Burdeos, donde comenzó a adquirir experiencia internacional antes de consolidarse definitivamente en el Getafe, equipo en el que se transformó en referente durante varias temporadas en La Liga.

Trayectoria en Europa y consolidación en Getafe

Tras su paso por Francia, Arambarri encontró en Getafe el lugar ideal para asentarse. Allí se convirtió en una pieza fundamental del equipo, ganándose el respeto tanto de sus compañeros como de los hinchas.

Durante casi una década en el club español, el uruguayo se destacó por su regularidad en una de las ligas más exigentes del mundo. Su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos y su compromiso dentro del campo lo posicionaron como uno de los mediocampistas más confiables del plantel.

Números que seducen a River

En la temporada 2025-2026, Arambarri volvió a demostrar su vigencia. Disputó 31 partidos oficiales y convirtió 6 goles, una cifra destacada teniendo en cuenta su rol habitual como mediocentro.

Este aporte ofensivo desde la segunda línea es uno de los aspectos que más valoran en River Plate. El equipo necesita sumar gol desde el mediocampo y el uruguayo ofrece justamente esa alternativa.

Además, su experiencia internacional y su rodaje en competencias de alto nivel lo convierten en una apuesta segura para reforzar el plantel.