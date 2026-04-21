River confirmó cuál es la lesión de Sebastián Driussi y sufre el Chacho Coudet

River comunicó el parte médico de Driussi y sufre el Chacho Coudet.

River Plate confirmó cuál fue la lesión que sufrió Sebastián Driussi frente a Boca Juniors en el Superclásico, por lo que salió reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo por Maximiliano Salas. El centrodelantero padeció la sexta lesión muscular desde que volvió al "Millonario" en enero del 2025, por lo que es un dolor de cabeza para el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

Dos días después de la derrota por 1-0 de local, con el gol de Leandro Paredes de penal, el club de Núñez comunicó que el centroatacante de 30 años padeció un desgarro de grado dos en el bíceps femoral derecho. Por lo tanto, estará casi un mes de baja de cara al cierre del primer semestre del 2026.

Las pocas variantes de Coudet en River para reemplazar a Driussi

La mala conformación del plantel del "Millonario" en esta posición genera que haya escasas alternativas para el director técnico para jugar de "9", ya sin "Seba" disponible. De hecho, no tiene a otro futbolista que juegue naturalmente en dicho puesto, a excepción de los juveniles Agustín Ruberto y Bautista Dadín.

De hecho, en el Superclásico, Coudet apeló a "Maxi" Salas, que se desempeña mejor por la izquierda. También pueden hacerlo allí Facundo Colidio y Joaquín Freitas, aunque ninguno de los dos es un "nueve" clásico tampoco. Insólitamente, a comienzos del 2026, River no fichó a ningún centrodelantero luego de la salida de Miguel Borja por una decisión conjunta entre Marcelo Gallardo y la dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo. Por lo tanto, ahora sufrirá sin Driussi hasta el mercado de pases de mediados de año.

River comunicó el parte médico de Driussi y sufre el Chacho Coudet.

¿Cuántos partidos se pierde Driussi?

Todo indica que el goleador no estará en los compromisos frente a Aldosivi de Mar del Plata, Bragantino de Brasil, Atlético Tucumán y Carabobo de Venezuela. Por lo tanto, regresaría recién a mediados de mayo ante el conjunto brasileño en el estadio Monumental.

Las estadísticas de Driussi en River

155 partidos oficiales entre sus dos etapas (2013-2017 y 2025-2026).

43 goles.

13 asistencias.

7 títulos conseguidos.

El fixture de River: los próximos partidos