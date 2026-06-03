Recientemente, el fiscal Raúl Garzón respondió a las críticas que recibió por su accionar en la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada en un descampado a una semana de su desaparición. Mientras continúan las pericias y avanza la causa contra Claudio Barrelier, único imputado del expediente hasta el momento, no descartan que haya nuevos detenidos.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario explicó que las primeras actuaciones de la causa estuvieron orientadas a encontrar a la adolescente, ya que la denuncia inicial fue presentada como una desaparición. “A mí no me dijeron ‘investigue este crimen’. A mí me dijeron ‘busque a una niña desaparecida’. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba”, se defendió.

También remarcó que las sospechas sobre Barrelier surgieron en el transcurso de la investigación, mientras se reunían pruebas y elementos de interés para la causa. Según Garzón, a las 48 horas de iniciadas las actuaciones ya existía una sospecha firme sobre el acusado, lo que originó el inicio de su procesamiento. “Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina”, remarcó.

La respuesta del fiscal a los pedidos de jury

Garzón también se refirió a las acusaciones públicas que recibió en los últimos días y a los pedidos de jury impulsados desde distintos sectores frente a su accionar. En esa línea, defendió el trabajo que realizó la fiscalía y aclaró que cualquier evaluación sobre su desempeño en la causa deberá ser realizada por organismos competentes.

“Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no”, expresó el fiscal y sostuvo, además, que comprende el malestar social generado por un caso que conmocionó a la comunidad, pero que los agravios “los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada”.

Garzón también fue contundente al negar cualquier tipo de protección o trato preferencial que se haya tenido con Barrelier: “De ninguna manera tuvo protección. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice”.

El caso más cruel

Garzón describió al femicidio de Agostina Vega como “el caso más cruel” en el que le tocó investigar a lo largo de su carrera y reconoció que el crimen le generó un fuerte impacto a nivel emocional y personal. “Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija. La fiscalía es toda para Agostina”, indicó.

Por otra parte, el fiscal a cargo del caso cuestionó la difusión anticipada de información sensible en medios de comunicación gráficos y televisivos: “La noticia que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”.

Para finalizar, en el último tramo de la entrevista dejó abierta la posibilidad de que la causa incorpore nuevos sospechosos. “Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, cerró el fiscal.