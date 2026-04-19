Video: Sebastián Driussi se lesionó a los 15 minutos del primer tiempo en River vs. Boca

Driussi se lesionó y debió salir a los 15 minutos del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

Sebastián Driussi sintió una molestia en su isquiotibial derecho y debió salir reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors. El delantero del 'Millonario', que tuvo pocas intervenciones en su tiempo en cancha, acusó un dolor y no pudo continuar sobre el terreno de juego. En su lugar, el entrenador Eduardo Coudet hizo ingresar a Maximiliano Salas.

Las formaciones de River y Boca para el primer Superclásico del 2026

La formación de River

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi (salió a los 15' del primer tiempo por Maximiliano Salas). DT: Eduardo Coudet.

La formación de Boca

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

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