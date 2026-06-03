La historia del fan que subió al último show de Rodrigo antes de su trágica muerte: "Plagio"

La madrugada del 24 de junio de 2000 marcó un antes y un después para la música cuartetera y sus fanáticos: Rodrigo Bueno falleció en un accidente de tránsito que conmovió a todo el país. Entre sus seguidores, Luis Rocca, un joven de 18 años, guarda uno de los recuerdos más preciados de esa noche: haber subido al escenario en la última canción del "Potro".

Rodrigo había llegado el 23 de junio a City Bell para presentarse en el boliche Escándalo Bailable, donde tenía programados dos shows que finalmente se unificaron en la noche del viernes. Más de dos mil personas esperaban ansiosas por escucharlo, y Luis, fanático fiel que había recorrido varios lugares para verlo, fue uno de ellos.

Con el pelo teñido de azul para estar a tono con su ídolo, Luis llegó temprano y se sentó con amigos en la barra mientras se armaba el sonido. "Había una adrenalina espectacular. Esa noche para mí fue única, porque pude estar con él", contó emocionado, mostrando la entrada que conserva como un tesoro, con un precio de $10, equivalente a unos 12.000 pesos actuales.

Durante el show, Luis recordó cómo su mirada se cruzó con la de Rodrigo en el tema Voló Voló. "Me vio, le dijo al de la cámara que me filme, hizo el cuadrito como él, me estiró la mano y nos dimos la mano", relató. Sin embargo, una columna en el lugar generaba molestias para Rodrigo, quien pedía que se bajaran por seguridad.

En medio del recital, un gas lacrimógeno provocó una corrida que obligó a Rodrigo a abandonar el escenario con su hijo pequeño. Luis permaneció cerca de esa columna, sin imaginar que ese lugar lo llevaría a protagonizar un momento inolvidable.

En medio del recital, un gas lacrimógeno provocó una corrida que obligó a Rodrigo a abandonar el escenario.

Cuando comenzó a sonar Soy cordobés, Luis, confiado por conocer el repertorio, subió a la columna. Rodrigo, sorprendido, lo invitó a quedarse y luego lo hizo bajar para subirlo al escenario. "Imaginate el cagazo que tenía estando ahí con mi ídolo", confesó el fanático ante el medio local 0221.

El momento quedó grabado en un audio donde se escucha a Rodrigo detener el show y decir: "Pará, pará, pará, porque hay un plagio acá", refiriéndose a Luis y su pelo azul. El público ovacionaba mientras el Potro le pedía que imitara sus gestos y rituales escénicos, como el famoso "cuadrito" y el golpe de pecho.

La frase de Rodrigo a su fan y el trágico final

Tras el último tema, Luis y sus amigos salieron por una puerta lateral y se cruzaron nuevamente con Rodrigo, quien frenó en una camioneta para saludarlos y agradecerles "por hacerle el aguante". Luis recuerda sus palabras y la emoción de ese instante, sin saber que sería el último encuentro.

Al día siguiente, la noticia del accidente fatal sorprendió a todos. Luis mantiene un vínculo afectivo con la familia y entorno del cantante, y hoy lidera su propia banda de cuarteto llamada "Luis Rocca lo más duro del cuarteto", donde rinde homenaje al Potro como su principal referente.

"Todo pasó en una época bastante heavy, por lo que creo que me salvó. Porque si no fuera por la música, más que nada por el cuarteto, yo no sé qué podría haber sido de mi vida", aseguró Luis, reflejando cómo la pasión por Rodrigo y su música marcaron un camino fundamental en su vida.