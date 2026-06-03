ANSES paga más de $650.000 en junio: quiénes pueden cobrarlo

El beneficio alcanza a quienes cumplan condiciones específicas establecidas oficialmente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para junio de 2026 una actualización de las prestaciones sociales que incluye uno de los montos más altos del mes para determinados beneficiarios. El ingreso total puede superar los $650.000 y está destinado a personas que cumplan con una serie de requisitos vinculados a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a una prestación de pago único.

El beneficio que permite alcanzar más de $650.000

Entre las prestaciones que ANSES actualizó para junio se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), ayudas económicas que se entregan por única vez ante situaciones específicas como el nacimiento de un hijo, el matrimonio o una adopción.

Dentro de este grupo, la asignación por adopción tendrá un incremento y alcanzará los $505.070 durante junio. Se trata de uno de los montos más elevados que abonará el organismo previsional en el mes.

A ese importe puede sumarse el cobro de la AUH para quienes reúnan las condiciones exigidas por ANSES, lo que permite elevar significativamente el ingreso final.

Cómo se llega al monto total

Las familias que perciban la AUH por un hijo cobrarán en junio un monto actualizado de $115.968. Además, quienes hayan presentado correctamente la Libreta AUH podrán acceder al pago del porcentaje retenido durante el año anterior. Ese reintegro permite que el valor total de la asignación alcance los $144.960.

Si se combinan la asignación familiar por adopción y el cobro completo de la AUH, el ingreso total llega a $650.030. Por ese motivo, se convirtió en uno de los pagos más destacados que ANSES realizará durante junio.

Quiénes pueden solicitar la asignación por adopción

La prestación está destinada a distintos grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares y beneficios sociales. Entre ellos se encuentran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestaciones por desempleo, beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

También pueden acceder quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para este tipo de beneficio.

Presentar la documentación correcta evita demoras en el trámite correspondiente.

Qué documentación hay que presentar

ANSES permite realizar los trámites de manera presencial o mediante sus canales digitales. En caso de optar por una atención en oficina, es necesario presentar la documentación requerida y solicitar un turno previo.

Una vez iniciado el trámite, los solicitantes pueden realizar el seguimiento del expediente hasta conocer la resolución definitiva del organismo. Contar con la información actualizada y presentar toda la documentación solicitada es clave para evitar demoras en la gestión del beneficio.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

Para acceder al cobro del 20% retenido, es necesario presentar la Libreta AUH a través de Mi ANSES. El procedimiento comienza ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego hay que dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar la opción “Libreta AUH” para verificar si existen datos pendientes.

Si corresponde, se debe descargar e imprimir el formulario, llevarlo al establecimiento educativo o centro de salud para completar las certificaciones y posteriormente tomar una fotografía clara del documento. Finalmente, la imagen debe cargarse nuevamente en Mi ANSES desde la sección correspondiente. Una vez validada la información, el organismo habilitará el pago del monto retenido.