Nació en España, es alternativa de Scaloni para la Selección Argentina y sueña con jugar en River

Un lesionado de la Selección Argentina no se recupera y Lionel Scaloni llamó a otro: "Por las dudas"

Un joven nacido en Europa se ilusiona con la chance de jugar en River Plate en algún momento de su carrera. Actualmente se desempeña en el Sevilla de España, país de donde es originario, pero su objetivo es calzarse la Banda Roja en el futuro y lo dejó en claro hace algunas horas. Se trata de Joaquín Martínez Gauna, conocido como "Oso", quien cumple la función de lateral izquierdo en el equipo "Andaluz" y quiere llegar al conjunto de Núñez.

En diálogo con DSports, el defensor aseguró sin dudarlo que uno de sus sueños es "jugar en River algún día". A su vez, contó que el amor por los colores viene de familia, más precisamente de su padre Hernán, quien fue futbolista y nació en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, hizo referencia a Lionel Scaloni por la Selección Argentina en la previa del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 cuando recordó una mención del propio DT sobre él hace algunas semanas atrás.

"Oso" Martínez, el europibe que declaró que sueña con jugar en River

"Uno de mis sueños es jugar en River algún día. Mi papá me inculcó siempre la pasión por el club. Siempre nos levantamos a las cuatro de la mañana para ver los partidos acá en Europa", aseguró el joven en la entrevista dejando en claro su amor por el "Millonario", al que quiere arribar en algún momento de su carrera. Martínez también recordó la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid ante Boca y contó que tanto su padre como su abuelo fueron a verla pero él no tuvo la oportunidad.

Joaquín Martínez Gauna con los colores de River

Sobre el DT de la "Albiceleste", el "Oso" recordó sus palabras y se ilusionó con representar a nuestro país sabiendo que nunca fue convocado por España. "Es seleccionable. Hemos visto varios partidos, ha jugado bien contra el Betis en el clásico y es parte de una lista que seguimos", esbozó el entrenador antes del amistoso contra Zambia en La Bombonera. Ante estas palabras, el defensor agregó: "Que me haya nombrado es un sueño. Siempre tuve claro que quería jugar para Argentina porque mis padres son argentinos. Trabajo día a día para eso y espero que se pueda cumplir. Me siento argentino como lo he sido siempre".

Quién es "Oso" Martínez, el europibe que sueña con jugar en River

Se trata de un joven de 22 años -nacido en España el 9 de julio de 2003- que se desempaña como lateral izquierdo y en la actualidad pertenece al mencionado equipo andaluz. Nació en la ciudad de Torrevieja, Alicante, y se formó como futbolista en ese país. Pero sus padres son de Santa Fe, lo que le permite tener una conexión argentina que Scaloni puede aprovechar para el futuro.

Su papá se llama Hernán y es un ex futbolista, que también es profesor de educación física. Junto a la madre del joven, llamada Ana Laura, decidieron irse a vivir a España luego de la crisis del 2001, instalándose en ese país. Consultado por la posibilidad de convocarlo, Scaloni respondió: "Es seleccionable. Hemos visto varios partidos de él y ha jugado muy bien contra el Betis (el clásico andaluz). Forma parte de una lista que seguimos". Sobre estas declaraciones hay que sumar que Juan Manuel Tassi, encargado del scouting de la Selección, ya se reunió con su familia.

Realizó las formativas en distintos clubes como Algorfa, Kelme, Real Murcia y Malagá, hasta recalar en el club Sevilla, donde debutó en esta temporada 2025/2026 y tuvo de entrenador al ex DT del "Millonario", Matías Almeyda.